Lista e të ftuarve që do të marrin pjesë në inaugurimin e Presidentit të zgjedhur Donald Trump si presidenti i 47-të i ShBA-së dominohet nga aleatët e tij të ekstremit të djathtë.

Politikanët evropianë të ekstremit të djathtë dhe nacionalistë, kanë marrë një vëmendje të konsiderueshme.

Figurat e shquara që kryesojnë listën e të ftuarve përfshijnë:

- Kryeministrja italiane Giorgia Meloni

Në fillim të këtij muaji, Meloni vizitoi klubin e golfit Mar-a-Lago të Trumpit në Florida, ku Trumpi e lavdëroi atë si "një grua fantastike" dhe vuri në dukje se ajo "po e merr vërtet Evropën nga stuhia".

Megjithëse kryeministrja italiane Meloni ka mbajtur një marrëdhënie solide me Joe Bidenin, ajo pritet t'i forcojë lidhjet e saj me Trump në vazhdim.

- Presidenti i Argjentinës Javier Milei

Milei, një "anarko-kapitalist" i vetidentifikuar i njohur për reformat e tij ambicioze ekonomike në Argjentinë, u takua me Trumpin në Mar-a-Lago menjëherë pas zgjedhjeve të nëntorit.

Në një ballo hispanike përpara inaugurimit, Vivek Ramaswamy, një aleat i Trump-it, e quajti Milei "një frymëzim".

Milei kërkon lidhje më të ngushta me ShBA-në për ta rinegociuar marrëveshjen e Argjentinës me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN). - Tom Van Grieken, lider i partisë së ekstremit të djathtë Vlaams Belang

Van Grieken u ftua për shkak të anëtarësimit të partisë së tij në grupin nacionalist, të ekstremit të djathtë Patriots for Europe në Parlamentin Evropian, i cili përfshin shumë anëtarë të lidhur me Donald Trump ose lëvizjen e tij MAGA (Make America Great Again).

Aleatët e Trumpit kanë ftuar gjithashtu bashkë-udhëheqësin e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, Tino Chrupalla.

Politikani francez kundër imigracionit, një kandidat i dikurshëm presidencial francez dhe ultranacionalisti, Eric Zemmour, do të marrë gjithashtu pjesë.

Të ftuar të tjerë të krahut të djathtë evropian përfshijnë kreun e Reformës në Mbretërinë e Bashkuar dhe babain fisnik të Brexit, Nigel Farage.

Ish-kryeministri polak dhe Presidenti i Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë (ECR) Mateusz Morawiecki, i cili u përplas me Brukselin në një mosmarrëveshje të gjatë për sundimin e ligjit, si dhe politikanë të tjerë të ekstremit të djathtë si Carlo Fidanza, Marion Marechal dhe George Simionare janë mes të pranishmëve.

Sipas Grupit të Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë, delegacioni konservator jashtë shtetit përfshinte gjithashtu anëtarë të parlamentit si Assita Kanko, Stephen Bartulica, Rihard Kols dhe Dominik Tarczynski.

Sipas gazetës kanadeze La Presse, një delegacion për Patriotët udhëtoi në Uashington, i përbërë nga lideri i partisë spanjolle Vox Santiago Abascal dhe anëtarë të grupit të Parlamentit Evropian të quajtur Patriots for Europe, Kinga Gal, Klara Dostalova, Hermann Tertsch si dhe Paolo Borchia. Jorge Martin Frias dhe Filip Turek.