Donald Trump u betua për një mandat të dytë, duke e marrë zyrtarisht detyrën si presidenti i 47-të i ShBA-së.

“Unë, Donald John Trump, betohem solemnisht se do ta kryej me besnikëri detyrën e Presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe, me të gjitha aftësitë e mia, do ta ruaj dhe do ta mbroj Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara”, tha Trump në ceremoninë brenda ndërtesës së Kongresit (Kapitol) të ShBA-së.

Pas inaugurimit, presidenti është planifikuar të largohet nga Kapitoli dhe të shkojë në Arenën e afërt “Capital One”, ku do t’u drejtohet mbështetësve të tij gjatë një mitingu që do të ketë gjithashtu një paradë presidenciale. Mbetet e paqartë se si parada, e cila normalisht do të zhvillohej nga Kapitoli deri në “Pensilvania Ave” dhe në Shtëpinë e Bardhë, do të realizohet brenda arenës.

Trump njoftoi të premten se ngjarjet e tij inauguruese do të zhvendosen brenda për shkak të temperaturave të ftohta në gjithë rajonin e kryeqytetit.