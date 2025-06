Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha sonte se qëllimi është që në vitin 2027 të fillojë përdorimi i makinave fluturuese në vendin e tij.

Vuçiq tha për mediat në Davos se këtë e kishte diskutuar me përfaqësues të kompanisë Archer në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror.

Ai shtoi se Archer është një nga kompanitë më të njohura që merret me makina fluturuese, avionë pa pilot dhe trena fluturues.

“Kemi filluar negociatat për blerjen e të paktën tre avionëve dhe po flasim edhe me miqtë tanë kinezë, të cilët tashmë janë zhvilluar shumë dhe kanë makina fluturuese në disa qytete. Ne do të nxitojmë të përpiqemi të përfundojmë gjithçka që lidhet me përgatitjet dhe rregulloret deri në mesin e vitit 2026, në mënyrë që të mund të ngasim vetura fluturuese në vitin 2027," tha Vuçiq.

Ai deklaroi se në ekspozitën e specializuar ndërkombëtare Expo 2027, të cilën po e pret, Serbia dëshiron të tregojë se është vendi që është "modernizohet më së shpejti dhe rritet më së shpejti në Evropë".

"Ne kemi nënshkruar tashmë një lloj memorandumi me kompaninë Archer dhe kemi bërë një marrëveshje për Expo 2027. Më interesonte nëse makina mund të rrezikohej nëse vinte një tufë zogjsh. Vërtet nuk mundet dhe është shumë më e sigurt se një helikopter”, shtoi Vuçiq.