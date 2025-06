Shitjet e makinave të reja në tregun e BE-së u rritën me 0,8% krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 10,63 milionë në vitin 2024, sipas të dhënave nga Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automobilave (ACEA) të publikuara të martën.

Pjesa e modeleve të makinave plotësisht elektrike, hibride dhe hibride me karikim, në shitjet totale në BE ishte 51,6% në 2024.

Nga ana tjetër, krahasuar me një vit më parë, shitjet e makinave elektrike ranë me 5,9% dhe shitjet e makinave hibride me karikim ranë me 6,8%.

Regjistrimet e makinave të reja në Spanjë treguan një normë rritjeje prej 7,1%, megjithatë Franca pa një rënie prej 3,2%, Gjermania 1% dhe Italia 0,5% në 2024.

Grupi Volkswagen shiti më shumë makina të reja në BE në vitin 2024 me 2,84 milionë njësi.

Grupi Volkswagen u pasua nga Stellantis Group, i cili përfshin marka të tilla si Peugeot, Fiat, Citroen dhe Opel, që shitën 1,74 milion njësi.

Grupi Renault u rendit i treti me 1,15 milion njësi të shitura në vitin 2024.

Në dhjetor, në bazë vjetore, regjistrimet e makinave të reja në vendet e BE-së u rritën me 5,1%, duke arritur në 910.505.