Kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se Marrëveshja e Parisit është ende shpresa më e mirë për gjithë njerëzimin dhe se Bashkimi Evropian (BE) do të qëndrojë në rrugën e duhur për t'i luftuar ndryshimet klimatike.

"Vitet e ardhshme do të jenë jetike përtej Evropës, të gjitha kontinentet do të duhet të përshpejtojnë kalimin në zero neto dhe të merren me barrën në rritje të ndryshimeve klimatike," tha Von der Leyen gjatë fjalimit të saj në ditën e dytë të Forumit Ekonomik Botëror në Davos.

Duke vënë në dukje ndikimet e ndryshimit të klimës nga valët e të nxehtit tek përmbytjet dhe zjarret në pyje, Von der Leyen vuri në dukje se ndryshimet klimatike janë ende në krye të agjendës globale.

"Evropa do të qëndrojë në rrugën e saj dhe do të vazhdojë të punojë me të gjitha kombet që duan të mbrojnë natyrën dhe të ndalojnë paralajmërimin global," tha Von der Leyen.

Deklaratat e saj erdhën pak orë pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr ShBA-në nga Marrëveshja e Parisit për Klimën.