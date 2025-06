Ministri izraelit: Nuk do të ketë fazë të dytë të armëpushimit në Gaza

"Izraeli do të rifillojë me vendosmëri luftën pas përfundimit të fazës së parë (të marrëveshjes) dhe nuk do të kalojë në fazën e dytë", ka pretenduar ministri izraelit i Bashkëpunimit Rajonal, David Amsalem.