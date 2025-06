Kancelari gjerman Olaf Scholz tha të mërkurën se presidenti i ri i ShBA-së, Donald Trump, “do të jetë një sfidë”, por evropianët janë të përgatitur ta përballojnë këtë sfidë me unitet dhe vendosmëri.

“Presidenti Trump ka marrë ose shpallur tashmë një numër vendimesh. Sigurisht që do t'i analizojmë nga afër së bashku me partnerët tanë evropianë, "tha Scholz në një konferencë shtypi në Paris, duke folur së bashku me presidentin francez Emmanuel Macron.

“Qëndrimi ynë është i qartë. Evropa është një fuqi e madhe ekonomike me rreth 450 milionë qytetarë. Jemi të fortë, qëndrojmë bashkë. Evropa nuk do të fshihet, por do të jetë një partner konstruktiv dhe me vetëbesim”, theksoi ai.

Udhëheqësi gjerman përsëriti se evropianët janë të gatshëm të marrin përsipër përgjegjësi më të madhe për sigurinë dhe mbrojtjen e tyre, dhe se ata janë të përkushtuar për t’i forcuar më tej lidhjet transatlantike.

“NATO-ja është garantuesi qendror i sigurisë në Evropë dhe i marrëdhënieve transatlantike. Në vitet e fundit, ne evropianët kemi bërë shumë së bashku për të forcuar shtyllën evropiane të NATO-s. Shpenzimet për mbrojtjen po rriten pothuajse në të gjitha vendet evropiane”, tha ai.

Kancelarja Scholz udhëtoi në Paris dy ditë pas inaugurimit të Presidentit Trump për të diskutuar zhvillimet e fundit dhe për të koordinuar politikat me presidentin francez Macron.

Përveç trajtimit të marrëdhënieve të ardhshme të BE-së me ShBA-në, bisedimet e tyre pritej të fokusoheshin në ruajtjen e mbështetjes ushtarake për Ukrainën.

Koha përkoi me përvjetorin e Traktatit historik të Elysee, një gur themeli i bashkëpunimit franko-gjerman të nënshkruar në 1963.

Presidenti amerikan Trump ka kritikuar vazhdimisht aleatët evropianë për mospërmbushjen e objektivave të NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes, dhe kërcënoi se do të tërhiqej nga aleanca. Të martën, ai kërkoi që aleatët evropianë të shpenzojnë 5% të prodhimit të tyre të brendshëm bruto (PBB) për mbrojtjen – më shumë se dyfishi i objektivit aktual prej 2% të NATO-s.

Skepticizmi i Trump ndaj angazhimeve të mbrojtjes kolektive të NATO-s dhe kritikat e tij ndaj ndihmës së mëparshme ushtarake të ShBA-së për Ukrainën kanë ndezur shqetësime në Berlin dhe Paris për angazhimin e vazhdueshëm të Amerikës për sigurinë evropiane.