Shqiptarja që spikati në inaugurimin e Donald Trump-it

Angela Halili, aktorja shqiptare me origjinë nga Tirana dhe e rritur në Florida, spikati në inaugurimin e Donald Trumpit duke lexuar një pjesë nga Bibla, që u prit me duartrokitje. Ajo është bashkautore e podkastit “Girls Gone Bible” dhe mbesa e ish-futbollistit Skënder Halili.