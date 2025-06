Türkiye dhuroi tableta për nxënësit në Mamushë të Kosovës

Gjatë ceremonisë u theksua rëndësia e mësimit të një gjuhe të huaj për nxënësit dhe u theksua se me tabletat e dhuruara, studentët do të kenë qasje në më shumë burime dhe do të marrin arsim më cilësor.