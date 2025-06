Prodhuesi turk i automjeteve elektrike Togg do të nisë porositë paraprake të modelit T10F sedan plotësisht elektrik, i cilu u prezantua në ngjarjen CES 2024 në Las Vegas në fillim të vitit të kaluar.

Duke folur për Anadolu, Fuat Tosyali, kreu i bordit në Togg, tha se modeli T10F do të jetë në porosi paraprake pas muajve prill dhe maj.

Togg T10F përmban Sisteme të Avancuara të Asistencës së Shoferit (ADAS) që përdor një infrastrukturë online për të marrë vazhdimisht përditësime dhe që evoluon.

Modeli T10F do të lansohet me tri konfigurime të ndryshme, një model standard i gamës me një sistem lëvizjeje me rrota të pasme (RWD), një model RWD me rreze të gjatë dhe një model me dy motorë me lëvizje me të gjitha rrotat (AWD).

Modeli T10F me RWD do të mburret me një distancë prej mbi 350 kilometrash dhe 600 kilometrash në konfigurime të ndryshme, si dhe me një motor 160 kilovat/218 kuaj fuqi me 350 njuton metra të çift rrotulluesit.

Konfigurimi AWD do të prodhojë 700 njuton metra të çift rrotulluesit dhe do të ofrojë një distancë deri në 530 kilometra. Konfigurimi standard RWD do të ketë një kapacitet baterie prej 52,5 kilovat në orë, ndërsa ai me rreze të gjatë do të ketë një bateri prej 88,5 kilovat në orë.

Më tej, Tosyali njoftoi se marrja e detyrës nga presidenti amerikan, Donald Trump, ishte tema numër një e pothuajse të gjitha diskutimeve në takimin e 55-të vjetor të Forumit Ekonomik Botëror në Davos të Zvicër. Ai theksoi se u diskutuan politikat potenciale të energjisë së ardhshme të ShBA-së, veçanërisht në energjinë e pastër, si dhe inteligjenca artificiale (AI).

Sa i përket prodhuesit turk Togg, Tosyali theksoi se shitjet e prodhuesit të automjeteve elektrike në tregun evropian do të fillojnë për shkak të "kërkesës intensive" nga rajoni, si dhe rritjes së prodhimit.

"Ne kemi arritur 50 mijë përdorues në Türkiye dhe synojmë të rrisim prodhimin tonë në 60 mijë këtë vit. Ne gjithashtu mund të fillojmë të eksportojmë në Evropë nga fundi i vitit”, tha Tosyali.

Ai gjithashtu tha se modeli T10F do të fillojë të lansohet diku nga mesi i vitit.

“Megjithëse ka konkurrencë të madhe në tregun e automjeteve dhe çdo markë po përpiqet të hyjë në tregun turk, sipas shifrave zyrtare Togg po ecën përpara në tregun e automjeteve elektrike. Në fakt, Togg shet më shumë automjete elektrike sesa shuma e katër deri në pesë markave që vijnë pas saj dhe këtë vit, ne do ta mbajmë këtë pozicion”, tha ai.

Produktet tona, theksoi Tosyali, janë bërë në përputhje me kërkesat e klientëve tanë turq, që është “mënyra se si ne arritëm dhe mbajtëm lidershipin tonë në tregun turk të automjeteve elektrike”.