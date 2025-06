Një sondazh i fundit zbuloi se 62% e izraelitëve besojnë se kryeministri Benjamin Netanyahu duhet të japë dorëheqjen sepse ai është përgjegjës për dështimet që çuan në sulmin e 7 tetorit 2023.

Një sondazh i publikuar nga e përditshmja izraelite Maariv të premten tregoi se 62% e izraelitëve mbështesin dorëheqjen e Netanyahut, ndërsa 29% e kundërshtojnë atë dhe 19% nuk ​​shprehën asnjë mendim.

Në mesin e votuesve të opozitës, 93% mbështesin dorëheqjen e Netanyahu, krahasuar me vetëm 31% të votuesve nga partnerët e koalicionit në qeveri.

Veçanërisht, 18% e votuesve të Likud, partia e udhëhequr nga Netanyahu, gjithashtu besojnë se ai duhet të lirojë pozicionin e tij për shkak të rolit të tij në dështimin për të parandaluar sulmin.

Pavarësisht kritikave, Netanyahu ka refuzuar vazhdimisht të marrë përgjegjësinë, në vend të kësaj ia ka hedhur fajin ushtrisë.

Sondazhi tregoi gjithashtu se vetëm 28% e izraelitëve besojnë se marrëveshja për shkëmbimin e të burgosurve dhe armëpushimin në Gaza do të zbatohet plotësisht. Në të kundërt, 39% prisnin që ajo të shpërfillej plotësisht, dhe 33% ishin të pavendosur.

Sondazhi zbuloi gjithashtu se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, blloku opozitar do të fitonte 59 nga 120 vendet në Knesset, ndërsa koalicioni i Netanyahut do të siguronte 51 vende. Partitë arabe parashikohet të kenë 10 vende.

Pas dorëheqjes së liderit të partisë së ekstremit të djathtë Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir dhe fillimit të fazës së parë të armëpushimit të Gazës, Likud do të fitonte 21 vende, duke humbur dy në krahasim me sondazhin e javës së kaluar.

Pavarësisht këtyre ndryshimeve, nuk ka asnjë tregues se zgjedhjet janë të afërta, pasi Netanyahu ka refuzuar të thërrasë zgjedhje, duke përmendur luftën e vazhdueshme si arsye.