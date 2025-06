Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka përsëritur idenë mbi nismën për "Shtetin Sovran të Urdhrit Bektashi”, duke theksuar se historia e bektashinjve është thirrje për t’i dhënë selisë së Kryegjyshatës Botërore një status të ngjashëm me të Vatikanit.

Kryeministri Rama ka mbajtur një fjalë përshëndetëse në aktivitetin e mbajtur me rastin e 95-vjetorit të vendosjes së selisë së Kryegjyshatës Botërore Bektashiane në Shqipëri, ku ndër të tjera u fokusua edhe në çështjen në fjalë.

"Historia e bektashinjve është në vetvete thirrja imponuese për t’i dhënë selisë së Kryegjyshatës Botërore, përmes një statusi të ngjashëm me atë të Vatikanit, fuqinë e një embleme e cila nuk do të përçajë askënd, e cila nuk do të kërcënojë askënd, e cila nuk do të vërë në diskutim sovranitetin territorial, integritetin territorial të Republikës së Shqipërisë", tha Rama.

Ai theksoi ndër të tjera se bektashizmi është një monument i gjallë kulture që duhet të mbrohet medoemos nga shteti dhe nga populli shqiptar, duke shtuar se "Këto mund t’i them pa gajlen më të vogël sepse në këtë rast shyqyr Zotit nuk jam bektashi dhe nuk mund të më akuzojë njeri që po bëj diçka në favor të një pale. Bektashinjtë nuk janë palë. Rruga e mundimshme e bektashinjve shqiptarë është një rrugë unikale, mistike, tolerance dhe uniteti".

"Kryegjyshata Botërore e Bektashinjve mund të transformohet në një realitet shqiptar ndërkombëtarisht tërheqës ku njerëzit e çdo feje dhe kombësie, ndër plot nga ata që vijnë dhe do vijnë gjithmonë e më shumë në Shqipëri të mund të hyjnë në portën e hapur të një shteti simbolik, pa mure, pa polici, pa ushtri, pa taksa apo atribute të tjera, por një seli, një shtet shpirtëror që e pret çdo vizitor", tha Rama.

Kryegjyshi botëror i bektashinjve, Haxhi Dede Edmond Brahimaj, në fjalën e tij në aktivitet tha se i shprehin mirënjohje qeverisë shqiptare dhe kryeministrit Rama që sipas tij "është treguar i vëmendshëm dhe i ndjeshëm ndaj kësaj domosdoshmërie, duke ofruar mundësi për një zgjidhje sa më të përshtatshme”.

Kujtojmë se në shtator të vitit të kaluar, Kryeministri Rama deklaroi për një media të huaj se në të ardhmen e afërt do të shpallë planet për një entitet në Tiranë, që do të quhet "Shteti Sovran i Urdhrit Bektashi".