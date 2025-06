Presidenti amerikan Donald Trump propozoi të shtunën zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza në vendet fqinje si Egjipti dhe Jordania – një propozim i pazakontë që u kundërshtua nga ish-administrata e Joe Biden.

Duke folur me gazetarët përpara nisjes së tij nga Los Anxhelosi për në Miami, presidenti tha se e ngriti çështjen gjatë një bisede telefonike me Mbretin Abdullah II të Jordanisë dhe ai mund të bisedojë me presidentin egjiptian Abdel-Fattah al-Sisi të dielën.

“I thashë atij (mbretit të Jordanisë) se do të doja që ju të merrnit më shumë, sepse po shikoj të gjithë Rripin e Gazës tani dhe është një rrëmujë, është një rrëmujë e vërtetë”, tha Trump. "Do të doja që ai (mbreti i Jordanisë) të merrte njerëzit".

"Unë do të doja që Egjipti të merrte njerëz. Unë do të flas me gjeneralin Al Sisi nesër dikur besoj. Do të doja që Egjipti të merrte njerëz. Dhe unë do të doja që Jordani të merrte njerëz," vazhdoi Trump.

"Po flasim për një milion e gjysmë njerëz, dhe ne thjesht e pastrojmë të gjithë këtë gjë. Ju e dini që gjatë shekujve ka pasur shumë, shumë konflikte. Dhe nuk e di, diçka duhet të ndodhë," shtoi ai.

Duke e përshkruar Gazën si "një vend rrënimi", presidenti i ShBA-së tha: "Pothuajse gjithçka është shkatërruar dhe njerëzit po vdesin atje. Kështu që më mirë do të përfshihem me disa nga kombet arabe dhe të ndërtoj banesa në një vend tjetër ku ata mund të jetojnë në paqe si ndryshim”.

Ai shtoi se lëvizja "mund të jetë e përkohshme ose mund të jetë afatgjatë".

Administrata Biden kundërshtoi zhvendosjen e banorëve të Gazës jashtë enklavës, duke mbrojtur një kthim të banorëve të Gazës në shtëpitë e tyre pas një paqeje të mundshme dhe një zgjidhje me dy shtete.

Lufta gjenocidale e Izraelit ka vrarë më shumë se 47.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 111.000 që nga 7 tetori 2023.