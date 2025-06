Kancelari gjerman Olaf Scholz ka njoftuar planet për të deportuar shkelësit e krimit në Siri, mes një debati të intensifikuar të brendshëm mbi emigracionin përpara zgjedhjeve parlamentare të 23 shkurtit.

Duke folur në transmetuesin publik ARD të dielën vonë, Scholz tha se Berlini po zhvillon bisedime me qeverinë e re siriane për të promovuar një proces politik gjithëpërfshirës dhe stabilitet në vend, të cilin ai e përshkroi si parakusht për dëbimet e mundshme.

“Fajtorët duhet të kthehen në vendin e tyre dhe ne duam ta zbatojmë këtë sa herë që kemi mundësi,” tha ai, duke iu përgjigjur kritikave nga partitë opozitare pas disa sulmeve të fundit në Gjermani, ku autorëve iu refuzuan azilkërkuesit ose emigrantët e paligjshëm.

“A do të ketë një kohë kur, për shembull, kriminelët mund të kthehen në Siri? po. Dhe shpresoj se do të jetë së shpejti. Dhe ky është shqetësimi më urgjent. A do të kthehen ndoshta ata që nuk kanë fituar një terren këtu në vendet nga kanë ardhur, dhe në këtë rast në Siri? Unë do të thosha po, por duhet të presim nëse realisht do të materializohet zhvillimi pozitiv”, tha ai.

Scholz vuri në dukje se qeveria e tij ka bërë ndryshime të rëndësishme legjislative kohët e fundit për të përmirësuar procedurat e dëbimit për azilkërkuesit e refuzuar dhe migrantët pa dokumente. Ai vuri në dukje se qeveria e tij kreu me sukses fluturimin e saj të parë të dëbimit në Afganistan në gusht 2024, duke deportuar disa shkelës të dhunshëm kriminalë.

Megjithatë, ai theksoi se fillimi i dëbimeve të mundshme në Siri do të varet nga arritja e një procesi politik gjithëpërfshirës dhe vendosja e sigurisë dhe stabilitetit në vend.

“Ne po flasim me qeverinë siriane për të bërë të mundur një proces ku grupe të ndryshme në vend do të punojnë së bashku. Ka shumë grupe të ndryshme fetare, ka shumë grupe të ndryshme etnike dhe secili duhet të gjejë një vend në Sirinë e ardhshme, kjo do të ishte shumë e rëndësishme”, theksoi ai.

Debati i brendshëm për imigracionin dhe dëbimet në Siri dhe Afganistan është intensifikuar pas një sulmi vdekjeprurës me thikë në Aschaffenburg javën e kaluar që la dy persona të vdekur, duke përfshirë një fëmijë.

Sulmi, i kryer nga një shtetas afgan 28-vjeçar, la të plagosur edhe tre të tjerë. Autoritetet kanë konfirmuar se autori kishte një histori të dokumentuar incidentesh të dhunshme dhe probleme të shëndetit mendor.

Megjithëse kërkesa e tij për azil u refuzua në qershor, koordinimi dhe komunikimi i dobët ndërmjet agjencive shtetërore e penguan kryerjen e dëbimit të tij.