Alexander Lukashenko është rizgjedhur president i Bjellorusisë, duke fituar një mandat të 7-të pesëvjeçar, sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që u cituan nga agjencia shtetërore e lajmeve Belta të hënën.

Komisioni tha se Lukashenko fitoi 86.82% të votave në zgjedhjet presidenciale të mbajtura të dielën.

Rivali i tij më i afërt Sergei Syrankov mori 3.21%, i ndjekur nga Oleg Gaidukevich me 2.02%, Anna Kanopatskaya me 1.86% dhe Alexander Khizhnyak me 1.74%.

Sipas ligjit bjellorus, një kandidat duhet të sigurojë mbi 50% të votave për të fituar presidencën.

Komisioni zgjedhor pritet të publikojë rezultatet përfundimtare deri më 5 shkurt.

Pak më shumë se 6.9 milionë qytetarë kishin të drejtë të votonin në zgjedhje dhe votimi i parakohshëm u zhvillua në 21-25 janar.

Sipas Igor Karpenko, kryetarit të komisionit, rreth 500 vëzhgues ndërkombëtarë u akredituan për të monitoruar votimin.

Lukashenko ka qenë në detyrë që kur fitoi zgjedhjet e para presidenciale të vendit në vitin 1994.