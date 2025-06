Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, në një intervistë për televizionin "Asharq News" me seli në Arabinë Saudite vlerësoi zhvillimet aktuale rajonale dhe globale.

Duke theksuar se ndërhyrja e tepruar e fuqive të huaja në rajon ka rezultuar në rezultate të ngjashme me ato në Siri, Fidan tha se në periudhën e re duke u bërë bashkë me vendet e rajonit si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), Katari, Egjipti, Jordania dhe Iraku po përpiqen të prodhojnë një politikë që i jep përparësi më shumë stabilitetit.

"Ndryshe, kur shikojmë periudhën paraprake, ka pasur luftë, ka pasur ndarje, ka pasur jostabilitet, ka pasur miliona të zhvendosur. Fatkeqësisht, ky nuk duhet të jetë fati i gjeografisë ku jetojmë. Fati i gjeografisë ku jetojnë myslimanët, arabët, turqit dhe persët tashmë duhet të ndryshojë. Besoj se ky ndryshim ka nisur në gjithë rajonin", tha Fidan.

Sipas tij, administrata e re në Siri është në kërkim të koordinimit jo vetëm me Türkiyen, por edhe me të gjitha vendet, ndërsa vendi i tij është fokusuar me Ligën Arabe, vendet e Gjirit, Organizatën e Bashkëpunimit Islam (OBI), Bashkimin Evropian (BE), ShBA-në dhe organizata të tjera rajonale dhe globale për rizhvillimin e Sirisë.

Fidan tha se ShBA-ja ka hequr një pjesë të sanksioneve ndaj Sirisë dhe shprehu shpresën që edhe BE-ja do t'i heqë një pjesë në ditët në vijim.

Duke theksuar se midis Sirisë dhe Türkiyes gjendet një kufi prej 911 kilometrash, Fidan tha: "Sirianët janë vëllezërit tanë. Është gjithashtu me rëndësi jetike për ne që rajoni (Siria) të jetë natyrisht stabil, të ketë zhvillim të mirë ekonomik dhe të jetë i rregullt. Përpjekjet që po bëjmë tani si Türkiye ashtu edhe me partnerët tanë ndërkombëtarë, shpresojmë të japin fryte".

- "Kurrë nuk duhet të ketë vend për terrorizëm në Siri"

Duke folur për pritjet nga administrata në Siri, Fidan theksoi: "Administrata e re në Siri nuk duhet të përbëjë më kërcënim për rajonin dhe kurrë nuk duhet t'i japë vend terrorizmit, veçanërisht DEASh-it dhe PKK-së. Trajtimi i mirë i minoriteteve në vend, formimi i një qeverie gjithëpërfshirëse dhe rivendosja e plotë e integritetit territorial dhe sovranitetit politik të vendit. Ne, si komunitet ndërkombëtar dhe vende të rajonit, ramë dakord për këto kushte dhe ia përcollëm kërkesat tona administratës siriane".

"Tani për tani, pavarësisht se cili prej nesh shkon, ne flasim për të njëjtat gjëra. Kjo është ajo që ne presim nga Siria. Në thelb, ne e prisnim këtë edhe nga regjimi i kaluar", tha Fidan.

Ai theksoi se asnjë vend, përfshirë Türkiyen, nuk i ka bërë kërkesa specifike administratës së re dhe se ata presin një administratë dhe sjellje që do të sigurojë mirëqenien e popullit sirian dhe do të kontribuojë në stabilitetin dhe sigurinë e vendeve në rajoni.

Kryediplomati turk tha se e kanë çuar në nivelin më të lartë koordinimin mes Arabisë Saudite dhe Türkiyes në kontekstin e Sirisë me takimet e zhvilluara në Aqaba, Kajro dhe Rijad. "Nuk ka dallime në opinione mes Arabisë Saudite dhe Türkiyes në lidhje me atë që pritet nga administrata e re në Siri, çfarë është e rëndësishme dhe çfarë duhet bërë", tha Fidan.

Duke nënvizuar se ka në një marrëdhënie të afërm midis Arabisë Saudite dhe Türkiyes, Fidan tha se Arabia Saudite dhe Türkiye kanë pasur një koordinim dhe solidaritet të jashtëzakonshëm brenda dhe jashtë Grupit të Kontaktit, veçanërisht gjatë krizës së Gazës.

- "Një nga çështjet problematike me SHBA-në është politika amerikane në Siri"

Lidhur me administratën e Trumpit, që nisi detyrën disa ditë më parë, Fidan tha se do të vazhdojnë të punojnë ngushtë në nivelin më të lartë.

"Me administratën amerikane kemi marrëdhënie të kahershme, por nuk mendojmë njësoj për çdo çështje. Ka çështje për të cilat kemi dallime, veçanërisht në çështjet rajonale. Por, ka një mënyrë të të vepruarit që duhet të ndjekin shtetet e zhvilluara dhe të pjekura. Domethënë, duhet që çështjet problematike të vendosen në kllapa dhe të vazhdohet me çështjet e mira. Ne kemi çështje problematike edhe me Amerikën. E para ndër to është politika amerikane në Siri", u shpreh ai.

Duke rikujtuar se kjo politikë për Sirinë ka filluar gjatë periudhës së ish-presidentit Barack Obama, kryediplomati turk tha se "Përderisa vende si Amerika, Arabia Saudite dhe Türkiye mbështetën opozitën siriane që në fillim, më vonë Amerika tha se 'Unë nuk do ta mbështes opozitën, puna ime do të jetë të luftoj kundër DEASh-it' dhe ndryshoi konceptin. Më pas, natyrisht, pavetëdijshëm shkaktoi një ton krizash gjeopolitike".