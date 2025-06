Gjermania planifikon të dërgojë trupa kufitare në Rafah

“Gjithçka që mund të them është se po e koordinojmë me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Natyrisht, ka të bëjë me mbrojtjen e personelit që shkon atje dhe të sigurohet që ata të vendosen në në mënyrë të sigurt”, u tha Kall gazetarëve në Berlin.