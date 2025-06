Inteligjenca turke siguroi sot lirimin e pesë pengjeve tajlandezë në Gaza pas kontakteve diplomatike me Hamasin me udhëzimin e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan.

MIT-i, e cila ka qenë në koordinim me homologët tajlandezë që nga fillimi i procesit për lirimin e pengjeve tajlandezë me udhëzimet e Presidentit Erdogan, ka vazhduar kontaktet me HAMAS-in në lidhje me pengjet tajlandeze. Si rezultat i diplomacisë efektive të inteligjencës të kryer nga MIT-i, më 30.01.2025 u sigurua lirimi i 5 pengjeve tajlandeze.

Në përputhje me rëndësinë e madhe që presidenti Recep Tayyip Erdoğan i kushton çështjes palestineze dhe vizionit që ai tregoi, së bashku me Ministrinë e Punëve të Jashtme, me MIT-in, që ka mbajtur kontakte me të gjithë aktorët përkatës që nga fillimi i procesit për të siguruar një armëpushim, ai ka marrë një rol lehtësues dhe pajtues dhe kreu një punë efektive të diplomacisë së inteligjencës.

Organizata turke, e cila ka ndërmarrë një detyrë të rëndësishme në evakuimin e civilëve të plagosur dhe të sëmurë, si dhe të shtetasve të Republikës turke që banojnë në Gaza, ka ndërmjetësuar edhe lirimin e disa pengjeve të shtetasve të huaj në Gaza në kuadër të kërkesave për ndihmë nga vendet e huaja.

Për t'u dhënë fund sulmeve të Izraelit në Rripin e Gazës, të cilat kanë vazhduar që nga 7 tetori 2023, në të cilat rreth 50.000 njerëz kanë humbur jetën dhe më shumë se 100.000 njerëz janë plagosur, më 13.01.2025 u nënshkrua një marrëveshje armëpushimi midis HAMAS-it dhe Izraelit, që përfshin shkëmbimin e të burgosurve dhe të paraburgosurve, fillimin e ndihmës për Gazën, tërheqja graduale e ushtrisë izraelite nga Gaza, kthimi i civilëve të zhvendosur në shtëpitë e tyre dhe rindërtimi i Gazës.