Izraeli ka filluar të lirojë të burgosurit palestinezë në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.

Sipas korrespondentit të Anadolut, 11 të burgosur u liruan nga Qendra e Paraburgimit Moskobiya në Kuds.

Më herët, autobusët e Kryqit të Kuq u larguan nga burgu izraelit Ofer në perëndim të Ramallahut në Bregun Perëndimor të pushtuar, me dhjetëra të burgosur palestinezë në bord.

Rreth 110 të burgosur palestinezë lirohen sot në kuadër të fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve, pasi më herët u liruan tre pengje izraelite nga Hamasi.

Pesë të burgosur të tjerë do të lirohen nga burgu Negev në jug të Izraelit dhe do të dërgohen në Gaza, ndërsa 20 të tjerë do të transferohen në Egjipt.