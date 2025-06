Në fjalimin e tij të parë televiziv pasi u emërua president i përkohshëm i Sirisë, Ahmed al-Sharaa, ka përshkruar udhërrëfyesin për të ardhmen e vendit pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit.

Planet e tij përfshijnë formimin e dy komisioneve, një për të zgjedhur një parlament më të vogël dhe një tjetër për t'u përgatitur për një konferencë kombëtare të dialogut, së bashku me krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse kalimtare.

"Unë qëndroj para jush sot pas 54 ditësh të çlirimit tonë kolektiv, çlirimit të Sirisë nga prangat e një regjimi kriminal që na kishte rënduar për dekada", tha al-Sharaa, duke shënuar fundin e 54 viteve të një prej regjimeve më shtypëse në historinë e Sirisë.

Ai theksoi se ka marrë detyrën të mërkurën “pas konsultimeve të gjera me ekspertë ligjorë për të siguruar që procesi politik të ecë sipas normave ligjore, duke i dhënë atij legjitimitetin e kërkuar”.

"Ju flas sot jo si një sundimtar, por si një shërbëtor i kombit tonë të plagosur, i vendosur për të arritur unitetin dhe ringjalljen e Sirisë", tha al-Sharaa, duke theksuar se kjo është një fazë kalimtare, pjesë e një procesi politik që kërkon pjesëmarrjen e vërtetë të të gjithë sirianëve, brenda dhe jashtë vendit, për të ndërtuar një të ardhme të bazuar në liri dhe dinjitet, pa përjashtim apo margjinalizim.

Al-Sharaa tha se administrata e tij do të përqendrohet në formimin e një "qeverie gjithëpërfshirëse kalimtare që përfaqëson diversitetin e Sirisë, duke përfshirë burrat, gratë dhe të rinjtë, për të rindërtuar institucionet e vendit derisa të zhvillohen zgjedhje të lira dhe të ndershme".

Më pas ai përshkroi hapat e menjëhershëm për të ardhmen e vendit.

“Bazuar në mandatin tim dhe vendimin për shpërndarjen e parlamentit të mëparshëm, do të shpall një komision përgatitor për të zgjedhur një organ më të vogël legjislativ për të mbushur boshllëkun gjatë tranzicionit. Në ditët në vijim do të shpallim komisionin përgatitor për konferencën e dialogut kombëtar, i cili do të shërbejë si një platformë e drejtpërdrejtë për diskutime dhe konsultime për të dëgjuar pikëpamje të ndryshme për agjendën tonë të ardhshme politike”, tha al-Sharaa.

Pasi të përfundojnë këto hapa, tha më tej al-Sharaa, “ne do të shpallim deklaratën kushtetuese, e cila do të shërbejë si referencë ligjore për fazën e tranzicionit”.

Assad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, më 8 dhjetor u arratis në Rusi pasi grupet kundër regjimit morën kontrollin e Damaskut, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila ka qenë në pushtet që nga viti 1963.