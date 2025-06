Ushtria izraelite ka kryer 15 shkelje të reja të marrëveshjes së armëpushimit në Liban të enjten.

Shkeljet e fundit e çojnë numrin total të shkeljeve që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes 66 ditë më parë në 823, sipas statistikave të përpiluara nga Anadolu bazuar në njoftimet e Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit.

Sipas raporteve të agjencisë, shkeljet e fundit të marrëveshjes u përqendruan në zonat e Marjayoun, Bint Jbeil dhe Hasbaya në provincën Nabatieh në Libanin jugor dhe në rrethin Tire në Provincën Jugore.

Në Marjayoun, dy civilë kanë pësuar lëndime të lehta nga një dron izraelit që hodhi një bombë pranë motoçikletës së tyre në periferi të fshatit Tallouseh.

Një dron izraelit shënjestroi gjithashtu një ekip shpëtimi të Mbrojtjes Civile libaneze në fshatin Taybeh, ndërsa ata po përdornin ekskavatorë për t'i kërkuar të zhdukurit nën rrënoja. Personeli i mbrojtjes civile u desh të tërhiqej për sigurinë e tyre, me makinerinë që mori flakë për shkak të sulmit.

Ushtria izraelite lëshoi ​​bomba flakëruese në qiell mbi fshatin Al-Aadaissah.

Forcat izraelite kryen prishje të shtëpive dhe ndërtesave në Kfarkela dhe Tallouseh, së bashku me prishje me buldozerë dhe gjuajtje me mitralozë në fshatin Markaba.

Një raketë antiajrore izraelite u raportua se shpërtheu mbi fshatin Majdal Zoun.

Forcat izraelite gjithashtu i vunë flakën një ferme pulash pranë zonës Nzala Tal Nahas në fshatin Deir Mimas.

Në Bint Jbeil, ushtria izraelite kreu shpërthime të shtëpive dhe ndërtesave në zonën Al-Hariqa pranë periferisë së fshatit Ayta ash-Shaab. Ata gjithashtu qëlluan mbi civilët që inspektonin fermën e tyre në fshatin Rmaych.

Në Hasbaya, artileria izraelite shënjestroi zonat përreth fshatit Shebaa. Në Tire, forcat izraelite kryen operacione buldozimi në fshatrat Dhayra dhe Al-Bustan. Një dron izraelit hodhi një bombë në një ekskavator që punonte në fshatin Yaroun ndërsa nuk raportohet për të lënduar.

Tensionet janë përshkallëzuar ndërsa ushtria izraelite tejkaloi afatin 60-ditor për tërheqjen e saj nga Libani jugor që skadoi të dielën sipas marrëveshjes së armëpushimit. Megjithatë, ShBA-ja tha se Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për një zgjatje të afatit deri më 18 shkurt.

Të paktën 26 persona janë vrarë dhe 221 janë plagosur nga të shtënat izraelite që nga e diela teksa banorët përpiqen të kthehen në fshatrat e tyre në Libanin jugor, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Armëpushimi i brishtë ka qenë në fuqi që nga 27 nëntori, duke i dhënë fund një periudhe të bombardimeve të ndërsjella midis Izraelit dhe grupit libanez të rezistencës Hezbollah që filloi më 8 tetor 2023 dhe u përshkallëzua në një konflikt të plotë më 23 shtator të vitit të kaluar.

Të dhënat nga Ministria libaneze e Shëndetësisë tregojnë se që nga fillimi i sulmeve të Izraelit kundër Libanit në vitin 2023, të paktën 4.080 njerëz janë vrarë, përfshirë gra, fëmijë dhe punonjës shëndetësorë, ndërsa 16.753 janë plagosur.