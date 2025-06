Presidenti Donald Trump deklaroi të premten se SHBA do të vendosë “absolutisht” tarifa ndaj Bashkimit Evropian.

Duke folur për gazetarët në Zyrën Ovale, Trump akuzoi BE-në për trajtim të padrejtë ndaj SHBA-së.

“A do të vendos tarifa ndaj Bashkimit Evropian? Dëshironi përgjigjen e vërtetë apo një përgjigje politike? Absolutisht, absolutisht,” tha Trump kur u pyet për këtë çështje.

I pyetur nëse është i shqetësuar për reagimin e tregjeve ndaj tarifave, ai u përgjigj: “Jo, jo. Fjala ‘tarifë’ është shumë e keqkuptuar. Siç e kam thënë me shaka, por në të vërtetë është një nga fjalët më të bukura në fjalor.”

“Ne kemi qenë të shfrytëzuar sepse të tjerët na kanë ngarkuar me TVSH. Për shembull, Bashkimi Evropian na tarifon mbi 20%, plus, plus, plus një taksë TVSH-je, shumë e ngjashme, dhe kjo na kushton një pasuri të tërë. Na trajtojnë shumë keq,” tha ai.

“Ata nuk pranojnë makinat tona, nuk pranojnë produktet tona bujqësore, praktikisht nuk pranojnë pothuajse asgjë. Dhe ne kemi një deficit tregtar të jashtëzakonshëm me Bashkimin Evropian. Pra, do të bëjmë diçka shumë të madhe me BE-në. Do ta çojmë nivelin aty ku duhet të jetë,” shtoi ai.

Kërcënimi për tarifa ndaj BE-së vjen një ditë para se Trump të vendosë tarifa ndaj Kanadasë, Meksikës dhe Kinës, që janë ndër partnerët kryesorë tregtarë të SHBA-së.

Tarifat do të hyjnë në fuqi të shtunën, duke përfshirë një detyrim prej 25% për të gjitha mallrat nga Kanadaja dhe Meksika, si dhe një tarifë prej 10% për importet nga Kina, e cila, sipas Shtëpisë së Bardhë, po ndëshkohet për “furnizimin dhe lehtësimin e shpërndarjes së fentanylit të paligjshëm në vendin tonë.”

Për naftën kanadeze, megjithatë, Trump tha se “ndoshta do ta ulim pak tarifën për të. Mendojmë se do ta ulim në 10% për naftën.”