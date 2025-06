Edhe pse puna e zëvendësimit të aktorëve/dublimit në botë dhe në Iran njihej si një fushë e dominuar nga meshkujt në vitet e kaluara, femrat dubluese kanë filluar së fundmi të jenë pioniere për një ndryshim të madh në këtë fushë.

Prania në rritje e femra në filmat aksion dhe serialet televizive, të cilat tradicionalisht dominohen nga meshkujt, simbolizon një transformim të rëndësishëm jo vetëm në botën e kinemasë, por edhe në normat sociale.

Agjencia Anadolu (AA) ndoqi procesin sfidues fizik dhe psikologjik të përgatitjes së dublimit në Iran.

Femrat marrin pjesë në shumë skena sfiduese dhe të rrezikshme, nga skenat e luftimit, kërcimet e larta, përplasjet e automjeteve e të tjera, duke i bërë përshtypje audiencës me profesionalizmin e tyre. Megjithatë, trajnimi nëpër të cilin kalojnë përpara se të kalojnë në këto faza teston jo vetëm aftësitë e tyre fizike, por edhe guximin dhe aftësinë e tyre për të kapërcyer pengesat sociale.

Në këto skena, femrat dubluese mund të duhet të kërcejnë nga ndërtesa gjigante ose vende shumë të larta. Çdo kërcim mbart rreziqe serioze dhe madje disa milisekonda gabimi mund të kenë efekte të qëndrueshme në shëndetin e njeriut, kështu që masat paraprake të sigurisë merren parasysh me kujdes gjatë orëve të përgatitjes.

“Dita-ditës po bëhemi gjithnjë e më të dukshme”

38-vjeçarja Merjan Rebii, profesioni i vërtetë i së cilës është gara me motor dhe që punon me dublime në skena që kërkojnë teknika të rrezikshme dhe të avancuara drejtimi, thotë:

"Unë kam filluar garat me motor rreth pesë vjet më parë dhe kam fituar kampionatin në garat në gjithë vendin. Garat me motor nuk janë shumë të njohura në Iran dhe mediat nuk i mbulojnë ato. Gratë në këtë fushë përballen me vështirësi të mëdha për këtë arsye. Me mirësinë e Allahut dhe ndihmën e disa autoriteteve, ne femrat në këtë fushë operojmë dhe marrim pjesë në gara njësoj si meshkujt".

Duke u shprehur e lumtur që numri i femrave dubluese në Iran po rritet dhe se ato po bëhen më të dukshme, Rebii tha: "Kam rreth dy vjet që marr pjesë në punën e dublimit të drejtuar nga Nasrin Teymuri. Dita-ditës po bëhemi gjithnjë e më të dukshme”.

Rebii u shpreh se aktivitetet e dublimit po forcohen çdo ditë e më shumë dhe se shpreson që gratë të arrijnë gjëra edhe më të mëdha në këtë fushë, e cila është pothuajse tërësisht e drejtuar nga meshkujt.