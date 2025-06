Nga Porti Ndërkombëtar i Mersinit në Türkiye, u nis "Anija e 15-të e Mirësisë" me 1.956 tonë ndihma humanitare e përgatitur nën udhëheqjen e Presidencës së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) për t'u dorëzuar në Gaza.

Ndihma prej 1.956 tonë e përbërë nga pako ushqimore dhe higjienike, miell, batanije, tenda dhe materiale veshjesh të furnizuara nën koordinimin e AFAD-it dhe guvernatorit të Mersinit për popullin palestinez në Rripin e Gazës të prekur nga sulmet izraelite, u ngarkua në "Anijen e 15-të të Mirësisë" të ankoruar në skelë në port.

Guvernatori i Mersinit, Ali Hamza Pehlivan tha në ceremoninë e mbajtur në skelë se kjo është anija e dytë e ndihmës humanitare që dërgohet pas armëpushimit në Gaza.

Duke thënë se në anije ka 2.894 paleta me materiale, Pehlivan shpjegoi se në përgatitjen e ndihmës kanë kontribuar 13 organizata veçanërisht ASELSAN dhe Gjysmëhëna e Kuqe Turke. Pehlivan dha informacionin e mëposhtëm në lidhje me ndihmën e dërguar më parë për të plotësuar nevojat themelore të popullit palestinez:

"Me 14 anijet e ndihmave humanitare dhe 14 avionë të dërguar deri më tani, janë dërguar 24,843 tonë ushqime, 8 spitale fushore, 3.171 tonë ujë të pijshëm, 60,905 tonë miell, 53 ambulanca, 19.222 thasë gjumi, 98.568 batanije, 5.800 pajisje mjekësore, 14.524 tenda, 1.451 gjeneratorë, 2 automjete UMKE, 424.692 veshje, 278.998 komplete higjienike, një pirun (për lëvizjen e mallrave), 141.301 materiale strehimi, 528 tonë materiale higjienike, 3 kuzhina të lëvizshme dhe 1.083 lodra".

Më tej pasi informoi se janë mobilizuar të gjitha llojet e mbështetjes për Gazën, Pehlivan tha: "Teksa dërgojmë ndihmat humanitare, ne po dërgojmë edhe një herë lutjet dhe urimet e mira të gjithë kombit tonë për vëllezërit tanë palestinezë. Populli ynë është popull besnik, që vlerëson bashkëpunimin dhe solidaritetin. Si shteti ynë ashtu edhe organizatat tona të shoqërisë civile që punojnë në bashkërendim me shtetin tonë po bëjnë përpjekje për të zgjatur dorën e ndihmës, pavarësisht se në cilin vend të botës ndodhet. Ne shohim edhe një shembull tjetër të kësaj".

Pas fjalimeve, "Anija e 15-të e Mirësisë" u dërgua me lutje drejt portit El-Arish të Egjiptit.

Në ceremoni morën pjesë gjithashtu drejtori i policisë rajonale Kamil Karabörk, komandanti i xhandarmërisë rajonale, gjeneral brigade Ercan Atasoy, komandanti rajonal i Rojës bregdetare të Mesdheut, kundëradmirali Oğuz Bavbek dhe drejtori rajonal i AFAD-it, Cenk Yıldız.

Ndihma që do të shkarkohet në portin El-Arish do t'i dërgohet popullit palestinez me rrugë tokësore.