Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha sot se Bashkimi Evropian është i gatshëm për "negociata të vështira" me Shtetet e Bashkuara dhe ripohoi angazhimin e BE-së për të mbrojtur interesat e tij.

“Ne do të jemi të hapur dhe pragmatikë. Por, ne do ta bëjmë po aq të qartë se do të mbrojmë gjithmonë interesat tona, sido që të jetë e nevojshme. Kjo do të jetë gjithmonë mënyra evropiane," tha Von der Leyen gjatë një fjalimi në një konferencë të ambasadorëve të BE-së në Bruksel.

Ajo theksoi rëndësinë e forcës së qëndrueshme të marrëdhënies BE-ShBA, të cilën ajo e përshkroi si "partneritetin më të fortë transatlantik" dhe "një gurthemel paqeje dhe prosperiteti për pjesën më të madhe të një shekulli".

Ajo theksoi gjithashtu lidhjet e thella ekonomike midis Brukselit dhe Uashingtonit, me një vëllim total tregtar prej rreth 1,5 trilion dollarë.

"Asnjë ekonomi tjetër në botë nuk është aq e integruar në mënyrë kaq të avancuar sa Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara," shtoi ajo.

BE-ja dhe ShBA-ja së bashku përbëjnë afër 30 për qind të tregtisë globale të mallrave dhe shërbimeve.

“Evropa do ta ruajë sigurinë e saj ekonomike dhe kombëtare, por është e rëndësishme që të arrijmë ekuilibrin e duhur”, tha Von der Leyen.

Ajo shtoi se kompanitë e BE punësojnë 3,5 milionë amerikanë në ShBA dhe se një milion vende të tjera amerikane varen drejtpërdrejt nga tregtia me Evropën.

Ajo foli edhe për marrëdhëniet komplekse me Kinën, duke thënë se këtë vit BE-ja po shënon gjysmë shekulli lidhje diplomatike me Pekinin.

Ajo theksoi se BE-ja është e hapur për "angazhim konstruktiv" në gjetjen e zgjidhjeve me "interes të përbashkët".

“Mendoj se mund të gjejmë marrëveshje që mund të zgjerojnë edhe lidhjet tona tregtare dhe investimet. Kjo është një vijë e mirë që duhet të ecim. Kjo mund të na çojë në një marrëdhënie më të drejtë dhe më të ekuilibruar me një nga gjigantët ekonomikë të botës. Kjo mund të ketë kuptim për Evropën," përfundoi kreu i Komisionit Evropian.

Kthimi i Donald Trump në presidencën amerikane ka ngritur edhe një herë shqetësimet për luftërat e mundshme tregtare midis ShBA-së dhe BE-së.

Administrata Trump thuhet se po shqyrton vendosjen e tarifave që variojnë nga 10 në 20 për qind për të gjitha importet dhe deri në 100 për qind për makinat, duke përmendur nevojën për të mbrojtur vendet e punës amerikane dhe për të adresuar praktikat e "tregtisë së padrejtë" nga Evropa.

Më 1 shkurt, ai nënshkroi vendimin dhe vendosi një tarifë 25 për qind për importet nga Kanadaja dhe Meksika dhe një tarifë dhjetë për qind për mallrat kineze.

Megjithëse ka spekulime se BE-ja mund të hakmerret duke rritur tarifat në mënyrë reciproke, struktura e saj e fragmentuar politike mund të komplikojë miratimin e një përgjigje të unifikuar.