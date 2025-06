Kina hodhi poshtë të mërkurën planet e presidentit amerikan Donald Trump për të “marrë në dorë” Gazën, duke thënë se ato kundërshtojnë zhvendosjen e detyruar të palestinezëve në vendet fqinje, njoftuan mediat shtetërore.

Pekini "ka besuar gjithmonë se "palestinezët që qeverisin Palestinën" është parimi themelor për qeverisjen e pasluftës në Gaza", u tha gazetarëve zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Lin Jian.

“Ne kundërshtojmë zhvendosjen dhe zhvendosjen e detyruar të popullsisë në Gaza”, theksoi Lin, duke hedhur poshtë planet e diskutueshme të Trump për të marrë nën kontroll enklavën e rrethuar palestineze.

Deklarata nga Pekini erdhi pasi Trump njoftoi një plan që ShBA-ja të "marrë përsipër" Rripin e Gazës dhe "ta zhvillojë atë pas zhvendosjes së palestinezëve në vendet fqinje".

Trump i bëri komentet në një konferencë të përbashkët shtypi në Uashington me kryeministrin vizitues Benjamin Netanyahu.

"ShBA-ja do ta marrë Rripin e Gazës dhe ne do të bëjmë një punë edhe me të", tha ai. "Ne do ta zhvillojmë atë, do të krijojmë mijëra e mijëra vende pune dhe do të jetë diçka për të cilën e gjithë Lindja e Mesme mund të jetë shumë krenare."

Trump nuk dha detaje se si ShBA-ja do të zbatonte planin e zhvendosjes.

Ministria e Jashtme e Kinës, në të kundërt, tha se shpreson se "të gjitha palët përkatëse do të marrin armëpushimin në Gaza dhe qeverisjen e pasluftës si një mundësi për të shtyrë çështjen palestineze në rrugën e duhur të zgjidhjes politike bazuar në ‘zgjidhjen me dy shtete’, në mënyrë që të arrihet paqe e qëndrueshme në Lindjen e Mesme".