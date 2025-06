Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka kërkuar armë bërthamore si një alternativë ndaj anëtarësimit të Kievit në NATO.

Piers Morgan, një gazetar britanik, publikoi në platformën sociale X komentet e presidentit Zelenskyy duke ngacmuar intervistën e tij të ardhshme. Data e saktë e publikimit të intervistës së tij ende nuk është bërë e ditur.

“Nëse këto procese (anëtarësimi në NATO) do të zgjasin me vite, dekada, jo për shkak nesh, por për shkak të partnerëve tanë, atëherë ne kemi një pyetje absolutisht të drejtë: Çfarë do të na mbrojë... gjatë kësaj kohe, çfarë pakete ndihme, çfarë armësh? A do të na japin armë bërthamore? A do të na japin raketa të mjaftueshme për ta ndaluar Rusinë, për të cilën unë dyshoj? Por, kjo (dhënia e armëve bërthamore) do të ndihmojë”, u cituan komentet e presidentit Zelenskyy nga gazeta britanike.

Nëse Ukrainës i mohohet anëtarësimi në NATO, Zelenskyy kërkoi që Rusia t'i kthejë territoret e humbura të Kievit në konfliktin e vazhdueshëm, duke pretenduar se parandalimi i anëtarësimit të Ukrainës në aleancën ushtarake ishte “qëllimi i operacionit ushtarak”.

Megjithatë, Rusia kurrë nuk deklaroi se parandalimi i anëtarësimit të Ukrainës në NATO ishte qëllimi i vetëm i operacionit ushtarak rus.

Kur njoftimi fillimin e “operacionit ushtarak” në Ukrainë më 24 shkurt të vitit 2022, presidenti rus, Vlladimir Putin, tha se qëllimet e tij përfshinin çmilitarizimin dhe “denazifikimin” e vendit, si dhe mbrojtjen e popullsisë civile të Donbasit nga “gjenocidi i autoriteteve të Kievit”.

Në shtator të vitit 2022, Putin qëllimin e operacionit e quajti eliminim të enklavës antiruse që po krijohet në territorin e Ukrainës dhe që kërcënon Rusinë.

Dy vite më vonë, ai deklaroi se qëllimi kryesor i operacionit special është çlirimi i territoreve të Donbasit, të cilat u bënë pjesë e Rusisë pas rezultateve të referendumit të vjeshtës së vitit 2022.

Megjithatë, kur foli në qershor për kushtet e Rusisë për një zgjidhje të paqes në Ukrainë, Putin theksoi statusin e Ukrainës pa armë bërthamore dhe refuzimin për t'u bashkuar me NATO-n si kushte kyç.