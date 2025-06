Argjentina tha të mërkurën se po ndalon trajtimet dhe operacionet për ndryshimin e gjinisë për të miturit dhe vendos kufizime për gratë trans që strehohen në burgjet e grave.

Zëdhënësi presidencial Manuel Adorni tha në një konferencë për shtyp se masa ka për qëllim t'i mbrojë fëmijët e mitur, pasi është e ligjshme në Argjentinë që fëmijët t'u nënshtrohen procedurave të tilla nëse prindërit e tyre miratojnë.

“Fëmijët nuk kanë pjekurinë e nevojshme njohëse për të marrë vendime për procese të pakthyeshme që në shumë raste përfshijnë gjymtim të organeve të shëndetshme dhe që mund të çojnë në infertilitet, probleme kardiovaskulare dhe pasoja katastrofike për shëndetin mendor”, thuhet në deklaratën e qeverisë.

Adorni vuri në dukje se "në shumë raste, efektet e këtyre trajtimeve dhe operacioneve janë të pakthyeshme" dhe "vendet që janë pioniere për ndryshimin e gjinisë si Britania e Madhe, Suedia, Finlanda dhe së fundmi ShBA-ja po tërhiqen, duke i ndaluar të miturit që t'i nënshtrohen këtyre proceseve".

Argjentina gjithashtu ndaloi të burgosurit të kërkojnë transferime "për shkak të ndryshimeve gjinore".

“Kjo do të thotë se nëse një person i dënuar ndodhet në një burg për meshkuj, ai nuk do të lejohet më të kërkojë transferimin në një repart të grave vetëm sepse e perceptojnë veten si të tillë,” tha Adorni.

Ai përmendi një rast në të cilin një i burgosur mashkull u transferua në një burg femrash pasi ata nuk u identifikuan si burrë dhe më pas dyshohet se abuzuan me të burgosurat femra pasi u zhvendosën.

"Vitin e kaluar në Kordobë, për shembull, një burrë i dënuar për një krim që përfshinte dhunën me bazë gjinore, i identifikuar si grua dhe, pasi u transferua në një burg për gratë, abuzoi me të burgosurit e tjerë. Kjo tregon se sistemi aktual është bërë një mjet për ata të dënuar për dhunë ndaj grave që kryejnë përsëri krime të neveritshme me gra të tjera si viktima," tha ai.