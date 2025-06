Muaji i kaluar është regjistruar si "janari më i nxehtë" globalisht deri më tani sipas matjeve të bëra me sistemin satelitor "Copernicus" të Bashkimit Evropian (BE), pavarësisht se ngjarja e motit La Nina e ftohu planetin.

Sipas njoftimit nga "Copernicus", temperatura mesatare e ajrit sipërfaqësor gjatë muajit të kaluar është matur si 13,23 gradë Celsius.

Kjo temperaturë ishte 1,75 gradë mbi mesataren e "periudhës paraindustriale" që përfshin periudhën 1850-1900.

Kështu që është thyer rekordi i janarit të vitit 2024, kur temperatura mesatare u mat 13,14 gradë.

- Gjendja në Evropë

Temperatura mesatare kontinentale evropiane për janarin e vitit 2025 është matur në 1,8 gradë.

Kjo e bëri muajin e kaluar "janarin e dytë më të ngrohtë" për Evropën pas vitit 2020.

- Pavarësisht efektit freskues të La Nina

"Janari 2025 do të jetë një tjetër muaj befasues, me temperatura rekorde që do të vazhdojnë t'i mposhtin dy vitet e mëparshme, pavarësisht kushteve të La Nina në rajonin tropikal të Paqësorit dhe efektit ftohës të përkohshëm në temperaturat globale", tha Samantha Burgess, udhëheqësja e Strategjisë Klimatike në Qendrën Evropiane për Parashikimet e Motit Afatmesëm.

Bota përjetoi vitin e saj më të nxehtë në vitin 2024, me rritjen mesatare të temperaturës që për herë të parë kaloi 1,5 gradë.