Popullsia e Türkiyes në vitin 2024 u rrit për 292.567 nga viti paraprak, duke arritur në 85,66 milionë. Zyra statistikore turke TurkStat njoftoi se popullsia e meshkujve ishte 42,85 milionë, ose 50,02 për qind e totalit, ndërsa femrat përbënin 49,98 për qind ose 42.81 milionë vitin e kaluar.

Norma vjetore e rritjes së popullsisë u rrit në 3,4 për 1 mijë në vitin 2024, nga 1,1 për 1 mijë në vitin 2023.

Istanbuli, metropoli i Türkiyes, ishte qyteti më i madh për nga popullsia me 15,7 milionë banorë, duke rritur numrin për 45.678 njerëz krahasuar me një vit më parë.

Pas Istanbulit radhiten Ankaraja me 5,8 milionë, Izmiri me 4,5 milionë, Bursa me 3,2 milionë dhe Antalya me 2,7 milionë.

Të dhënat e TurkStatit treguan se popullsia e huaj që jeton në Türkiye ra për 89.996 nga viti paraprak dhe tani qëndron në 1,48 milion.

“Mosha mesatare e popullsisë në Türkiye u rrit në 34,4 vjet në vitin 2024 nga 34 sa ishte në vitin 2023”, njoftoi TurkStat.

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka inkurajuar çiftet që të kenë më shumë fëmijë dhe ka premtuar ndihmën e qeverisë për të promovuar martesën dhe familjet më të mëdha.