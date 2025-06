Katastrofa e shekullit

“Kur krahasohet globalisht, kjo ishte me të vërtetë fatkeqësia e shekullit.” Më 6 shkurt 2023, Türkiye u godit nga një nga fatkeqësitë e saj më shkatërruese - tërmetet e dyfishta me magnitudë 7,8 dhe 7,5, të cilët morën jetën e mbi 50.000 njerëzve. Dy vjet më vonë, ne flasim me të mbijetuarit që po punojnë për ta rindërtuar jetën e tyre, secili duke u përballur me traumën e asaj dite që ndryshon jetën. Këtu janë historitë e tyre.