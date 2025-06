Egjipti përsëriti refuzimin e tij ndaj çdo propozimi për t'i zhvendosur palestinezët nga toka e tyre, pas planit të presidentit amerikan Donald Trump për ta marrë nën kontroll Rripin e Gazës dhe për t'i zhvendosur palestinezët diku tjetër, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, Ministria e Jashtme ripohoi synimin e Egjiptit për të punuar me komunitetin ndërkombëtar për të kontribuuar në rindërtimin e Gazës pas luftës vdekjeprurëse të Izraelit në enklavë.

Ministria paralajmëroi kundër deklaratave të zyrtarëve të qeverisë izraelite për nisjen e një plani “për ta zhvendosur popullin palestinez nga atdheu i tyre”.

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, urdhëroi ushtrinë sot të përgatisë një plan për t'i lejuar palestinezët të largohen “vullnetarisht” nga Rripi i Gazës.

Ministri izraelit tha gjithashtu se vende si Spanja, Irlanda dhe Norvegjia janë “të detyruara” të presin palestinezët.

Në përgjigje të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, tri vendet evropiane në maj të vitit të kaluar njoftuan njohjen e shtetit palestinez, një veprim që zemëroi Tel Avivin.

Ish-ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir i bëri thirrje gjithashtu kryeministrit Benjamin Netanyahu që ta zbatojë menjëherë planin e Trumpit për t'i zhvendosur palestinezët nga Gaza.

Egjipti i quajti këto deklarata “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, të drejtës ndërkombëtare humanitare dhe shkelje të të drejtave më elementare të popullit palestinez, gjë që kërkon llogaridhënie”.

Ai paralajmëroi se këto komente rrezikojnë të minojnë marrëveshjen e armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve që u arrit në Gaza më 19 janar, duke ndalur luftën gjenocidale të Izraelit që ka vrarë mbi 47.500 njerëz dhe e ka lënë enklavën në gërmadha.

"Kjo sjellje provokon rikthimin e armiqësive dhe paraqet rreziqe për gjithë rajonin dhe themelet e paqes”, tha ministria, duke përsëritur refuzimin e plotë të Egjiptit “ndaj deklaratave të tilla të papërgjegjshme në tërësinë e tyre”.

- Padrejtësi

Duke komentuar planin e Trumpit, Egjipti tha se refuzon çdo propozim “që synon të likuidojë kauzën palestineze duke çrrënjosur popullin palestinez ose duke i zhvendosur ata nga toka e tyre historike dhe duke e marrë atë, qoftë përkohësisht apo përgjithmonë”.

Ai paralajmëroi për pasojat e këtyre ideve “të cilat përbëjnë padrejtësi dhe shkelje të të drejtave legjitime të popullit palestinez dhe Egjipti nuk do të jetë palë në të”.

Të martën, Trumpi tha në një konferencë shtypi me Netanyahun se ShBA-ja do të “marrë nën kontroll” Gazën dhe do të zhvendosë palestinezët gjetkë sipas një plani të jashtëzakonshëm rizhvillimi që ai pretendoi se mund ta kthejë enklavën në “rivierën e Lindjes së Mesme”.

Propozimi i tij u prit me dënime të gjera nga palestinezët, vendet arabe dhe shumë kombe të tjera në mbarë botën, duke përfshirë Kanadanë, Francën, Gjermaninë dhe Britaninë.

Trumpi ka sugjeruar vazhdimisht që palestinezët në Gaza duhet të pranohen nga vende arabe të rajonit si Egjipti dhe Jordania, një ide e refuzuar si nga shtetet arabe, ashtu edhe nga udhëheqësit palestinezë.