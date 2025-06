Organizata Kombëtare e Inteligjencës së Türkiyes ka "neutralizuar" Murat Keles, një të ashtuquajtur figurë e lartë në PKK/KCK-në terroriste, në një operacion në Irakun verior, thanë të premten burimet turke të sigurisë.

Terroristi, i cili ishte fshehur për një kohë të gjatë, u "neutralizua" në një operacion të synuar të kryer nga forcat turke në rajonin e Hakurkut.

Keles, i njohur me emrin e koduar "Berhudan Harun", ishte i lidhur me një sulm me raketa të vitit 2016 që synonte një automjet të blinduar të forcave turke të sigurisë në rrethin Silopi të provincës juglindore Sirnak të Türkiyes.

Përmes rrjetit të saj, inteligjenca turke gjurmoi terroristin, i cili ishte i përfshirë në organizimin e transferimit të eksplozivëve në provincat perëndimore për sulme të mundshme në zonat metropolitane.

I kërkuar nga Türkiye për krime të lidhura me terrorizmin, Keles u identifikua se vepron në një rol të lartë brenda grupit terrorist PKK/KCK në Irakun verior.

Termi "neutralizoj" përdoret nga autoritetet turke për të treguar se terroristët u vranë, u kapën ose u dorëzuan.

Terroristët e PKK-së shpesh fshihen në Irakun verior për të planifikuar sulme ndërkufitare kundër Türkiyes.

Në fushatën e saj terroriste 40-vjeçare kundër Türkiyes, PKK-ja, e listuar si një organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja, ka qenë përgjegjëse për vdekjen e mbi 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë, foshnja dhe të moshuar.