Të premten e kaluar, një gjykatës francez e dëboi aktivisten tuniziano-franceze Hager Barkous nga salla e gjyqit në Nice për shkak se ajo ishte e veshur me hixhab.

Barkous (31) mori pjesë në gjyqin e një shoku aktivist të akuzuar për nxitje të urrejtjes pasi ai bëri thirrje për bojkot të restoranteve në pronësi të sionistëve.

Duke folur për Anadolu, Barkous, i cili drejton shoqatën "Miqtë e Palestinës", e përshkroi incidentin si tronditës dhe diskriminues.

"Erdha në gjykatë për t'i ofruar mbështetje dhe solidaritet mikut tim. U ula në heshtje në fund të dhomës", tha ajo.

“Gjyqtari Christian Legay hyri, mezi i shikoi të pranishmit, më pas u kthye nga unë dhe më tha: ‘Ti që ke mbulesë largohu menjëherë nga dhoma sepse nuk njihesh dhe nuk mund të identifikohesh’.

"Unë u befasova. Më pas gjykatësi bërtiti: "Largohu tani! Duhet të largohesh nga dhoma kur të të them të largohesh!", tha ajo.

Pavarësisht protestave të saj, katër oficerë policie e shoqëruan atë nga salla e gjyqit, duke i thënë se duhet t'i bindet urdhrit të gjyqtarit.

“Kam kuptuar se në Francë në vitin 2025 jam viktimë e diskriminimit – nga një gjyqtar, një person që duhet të mbrojë drejtësinë, lirinë, vëllazërinë dhe laicizmin”, tha ajo.

Tre avokatë që mbronin aktivistin e akuzuar e kundërshtuan vendimin e gjyqtarit.

"Por, fytyra e saj është e zbuluar, kështu që sigurisht që ajo mund të qëndrojë," argumentuan ata. Megjithatë, gjyqtari i injoroi ato.

Barkous tani planifikon të ndërmarrë veprime ligjore kundër asaj që ai thotë se është një akt diskriminues dhe racist.

"Unë dhe avokatët e mi nuk do ta lëmë këtë. Sot më ndodhi mua, nesër do të ndodhë me një grua tjetër. Kjo duhet të ndalet", tha ajo.

“Ne duhet ta zhdukim këtë mentalitet diskriminues dhe t'i japim fund islamofobisë,” përfundoi ajo.