Qyteti më i populluar i Türkiyes, Istanbuli, krenohet me një popullsi prej 15,7 milionë banorësh, përpara 131 vendeve në popullsi, sipas të dhënave nga byroja statistikore TurkStat dhe Fondi i Popullsisë i OKB-së (UNFPA).

Popullsia e Istanbulit u rrit me mbi 45.600 njerëz në vitin 2024 në 15,7 milionë vitin e kaluar, 7,88 milionë prej të cilëve janë gra.

Istanbuli përbën 18,3% të popullsisë së përgjithshme të Türkiyes, treguan të dhënat.

Popullsia e Istanbulit është më e lartë se 131 vende nga gjithsej 204 që gjurmon UNFPA.

Disa nga vendet që mbeten pas Istanbulit në popullsi janë Belgjika me 11,7 milionë, Çekia me 10,5 milionë, Greqia me 10,3 milionë dhe Hungaria me 10 milionë në Europë.

Të dhënat treguan se popullsia e megaqytetit tejkaloi Portugalinë, Austrinë, Jordaninë, Izraelin, Tunizinë, Azerbajxhanin, Serbinë, Paraguajin dhe Libinë.