Palestinezët në Gaza thonë se janë të vendosur të rindërtojnë restorantet dhe hotelet e tyre buzë detit, duke hedhur poshtë vizionin e Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, për krijimin e një "Riviere të Lindjes së Mesme" të zbrazur nga popullsia e saj dhe nën kontrollin e ShBA-së.

Para se ofensiva 15-mujore e Izraelit të lë pas ndërtesa të shkatërruara nëpër Gaza, territori i dendur me popullsi palestineze kishte zhvilluar një skenë lokale turizmi në bregdetin e tij mesdhetar, pavarësisht një bllokade të gjatë.

„Nuk ka asgjë që nuk mund të riparohet,“ tha banori i Gazës, Assad Abu Haseira, duke premtuar se do të fillojë të shërbej ushqim nga restoranti që ai zotëron, edhe para se ai të rindërtohet.

“Trump thotë se dëshiron të ndryshojë restorantet, ai dëshiron të ndryshojë Gazën dhe dëshiron të krijojë një histori të re për Gazën. Ne mbetemi arab dhe historia e arabëve nuk do të zëvendësohet me historinë e të huajve.”

Edhe palestinezët e tjerë ndajnë këtë qëndrim. Mohammed Abu Haseira, një tjetër pronar restoranti, tha se lokali i tij do të bëhet përsëri funksional "dhe shumë më i mirë se më parë".

“Trump ka marrë një vendim që dëshiron të krijojë restorante, por restorantet janë këtu dhe hotelet janë këtu. Pse i shkatërrove për të krijuar të tjera?” pyet ai.

Dikur një destinacion popullor

Gaza ka qenë dikur një destinacion i popullarizuar për turistët izraelitë dhe madje edhe pas marrjes së kontrollit nga grupi i rezistencës Hamas në vitin 2007, restorantet dhe kafenetë pranë plazhit mbushnin bregdetin e saj.

Vizioni i Trump për Gazën, të pastër nga banorët e saj palestinezë dhe të ripërtrirë në një strehë ndërkombëtare turizmi, ringjalli një ide që ishte propozuar më parë nga djali i tij, Jared Kushner.

Kjo shkaktoi dënime nga e gjithë bota, me kritikët që thanë se do të ishte njësoj me pastrim etnik dhe e paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.

Palestinezët në Gaza gjithashtu u shprehën shpejt kundër këtij plani, duke premtuar se nuk do të largoheshin kurrë nga rrënojat e shtëpive të tyre.

Për palestinezët, ky lloj diskutimi i kujton "Nakban" ose katastrofën pas Luftës së 1948-ës, rreth krijimit të shtetit të Izraelit, kur 700.000 njerëz ikën ose u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre.