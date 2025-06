Presidenti amerikan Donald Trump tha se kishte një bisedë telefonike me homologun e tij rus Vlladimir Putin në lidhje me përpjekjet për t'i dhënë fund luftës midis Moskës dhe Kievit, raporton The New York Post.

Duke folur për The Post të premten, Trump nuk pranoi të specifikonte se sa herë kishin folur të dy udhëheqësit, por tha se Putin dëshironte të shihte një fund të konfliktit.

"Ai dëshiron që njerëzit të mos vdesin. Të gjithë ata njerëz të vdekur. Të rinj, njerëz të bukur. Ata janë si fëmijët tuaj, dy milionë prej tyre - dhe pa asnjë arsye", tha Trump.

Ai pretendoi se lufta, tashmë në vitin e tretë, "nuk do të kishte ndodhur kurrë" nëse ai do të kishte qenë president në 2022.

Ai e krahasoi qasjen e tij ndaj politikës së jashtme me atë të paraardhësit të tij, Joe Biden, duke thënë: "Biden ishte një turp për kombin tonë. Një turp i plotë."

Presidenti shprehu urgjencën për zgjidhjen e luftës dhe theksoi se ka një plan konkret për përfundimin e saj.

"Shpresoj të jetë i shpejtë. Njerëzit po vdesin çdo ditë. Unë dua t'i jap fund kësaj gjëje të mallkuar", tha Trump.

Së bashku me Këshilltarin e Sigurisë Kombëtare Mike Waltz në Air Force One, Trump kërkoi bisedime diplomatike.

"Le t'i fillojmë këto takime. Ata duan të takohen. Çdo ditë njerëz po vriten. Ushtarë të rinj po vriten. Të rinj, si djemtë e mi. Në të dyja anët. Në gjithë fushën e betejës", tha ai.

Zëvendëspresidenti J. D. Vance është planifikuar të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Konferencën e Sigurisë në Mynih javën e ardhshme.

Trump ka propozuar një marrëveshje prej 500 milionë dollarësh me Ukrainën për të siguruar qasje në mineralet dhe gazin e tokës së rrallë në këmbim të garancive të sigurisë në çdo marrëveshje të mundshme paqeje.