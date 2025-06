Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, propozoi anulimin e armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit nëse të gjitha pengjet në Gaza nuk lirohen deri të shtunën në mesditë.

"Për sa më përket mua, nëse të gjitha pengjet nuk kthehen deri të shtunën në orën 12, mendoj se është një kohë e përshtatshme, do të thosha, anuloni dhe të gjitha bastet do të hiqen dhe le të shpërthejë ferri. Unë do të thoja që ata duhet të kthehen deri në orën 12 të së shtunës", u tha Trump mbrëmë gazetarëve në Zyrën Ovale.

"Dhe nëse nuk kthehen të gjithë, jo nga një, dy dhe tre, do të thosha, i gjithë ferri do të shpërthejë", shtoi ai.

Trump u shpreh se mendon që shumë nga pengjet janë "të vdekur".

"Unë do të thosha, të shtunën në orën 12, ne duam që të gjithë të kthehen. Po flas për veten time. Izraeli mund ta anashkalojë këtë, por sipas meje, të shtunën në orën 12 nëse ata nuk janë këtu, do të shpërthejë ferri", paralajmëroi ai.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me një peng amerikan që ende mbahet në Gaza, Trump tha se është koha për t'i liruar të gjithë.

"Ata nuk do të jenë të gjallë tani, bazuar në atë që pashë gjatë dy ditëve të fundit. Nuk do të jenë për shumë kohë. Të shtunën në orën 12, dhe pas kësaj, do të jetë një lojë ndryshe", tha ai.

I pyetur nëse nënkuptonte hakmarrje nga Izraeli kur tha se "do të shpërthejë i gjithë ferri", ai tha: "Do ta zbuloni dhe ata do ta zbulojnë gjithashtu. Hamasi do ta kuptojë se çfarë dua të them. Këta janë njerëz të sëmurë dhe do ta kuptojnë se çfarë dua të them të shtunën në orën 12".

Duke u përgjigjur në lidhje me një përfshirje të ShBA-së pas afatit të së shtunës, ai tha: "Do të shohim se çfarë do të ndodhë". Ai tha gjithashtu se do të konsiderojë anulimin e ndihmës për Jordaninë dhe Egjiptin nëse ata nuk pranojnë që palestinezët të zhvendosen nga Gaza.

"Po, ndoshta. Sigurisht, pse jo? Nëse nuk e bëjnë, unë mund të ndaloj ndihmën, po", tha ai.

I pyetur se si do ta bindë mbretin e Jordanisë që të pranojë më shumë palestinezë, Trump tha: "Unë mendoj se ai do të pranojë dhe mendoj se vendet e tjera do të pranojnë gjithashtu. Ata kanë zemra të mira".

Trump pritet sot të takohet me Mbretin Abdullah II të Jordanisë në Uashington, mes tensioneve të rritura rajonale, veçanërisht mbi propozimin e presidentit për t'i zhvendosur banorët e Gazës në Jordani dhe Egjipt, që ka tërhequr kritika të ashpra.

Gaza është "një vrimë ferri tani"

"Ne kemi folur me shumë palestinezë. Ata do të donin të largoheshin nga Gaza nëse do të gjenin një vend për të qëndruar. Dhe unë kam folur me liderë të ndryshëm të vendeve të ndryshme në zonën jo aq të largët nga ku po flasim, Rripin e Gazës, dhe mendoj se ata ishin shumë pozitivë për sigurimin e tokës. Dhe nëse ne mund të ndërtonim një vend të mirë për njerëzit në Gaza që të jetonin të sigurt, të gjithë do ta bënin këtë (shpërnguljen)", u shpreh presidenti amerikan, duke shtuar:

"Ata janë persekutuar. Ata janë pështyrë, janë trajtuar si plehra. Dhe do të donin të dilnin nga Gaza. Por, deri më tani, ata nuk kanë pasur kurrë një alternativë. Tani ata kanë një alternativë. Dhe për sa i përket Hamasit, ju po shihni Hamasin e vërtetë".

Presidenti tha se palestinezët do të largohen të gjithë kur të kenë një "vend të bukur që është i sigurt", u shpreh Trump, duke shtuar se Gaza "është një vrimë ferri tani".

Duke folur për Bregun Perëndimor të pushtuar, Trump tha se "nuk ka plane" për t'i zhvendosur njerëzit nga aty.

"Për momentin ata janë atje dhe supozoj se duan të qëndrojnë atje. Është ndryshe. Ata janë atje. Nuk ka qenë kurrë situata si kjo për të cilën po flasim me Rripin e Gazës", shtoi ai.

Dje, grupi palestinez Hamas deklaroi se kishte përmbushur plotësisht angazhimet e tij sipas marrëveshjes së armëpushimit, por akuzoi Izraelin për shkeljen e katër dispozitave kryesore. Më herët gjatë ditës, krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Al-Qassam, njoftoi se shtyu lirimin e radhës të pengjeve derisa Izraeli të përmbushë të gjitha kushtet e marrëveshjes.

Marrëveshja prej tri fazash e armëpushimit ka qenë në fuqi në Gaza që nga 19 janari, duke ndalur luftën gjenocidale të Izraelit, që ka vrarë më shumë se 48 mijë njerëz dhe e ka lënë enklavën në gërmadha.

Në fazën e parë të armëpushimit, e cila zgjat deri në fillim të marsit, 33 pengje izraelite do të lirohen në këmbim të të burgosurve palestinezë. Shkëmbimi i gjashtë Izrael-Hamas ishte planifikuar të zhvillohet këtë javë.

Kujtojmë se Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste në nëntor të vitit të kaluar për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.