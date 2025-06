Presidenti i përkohshëm sirian Ahmad al-Sharaa bëri thirrje për heqjen e sanksioneve ndaj vendit të tij, "pasi nuk ka asnjë justifikim për to pas rënies së regjimit (Asadit)".

Në një intervistë të transmetuar të hënën, Sharaa tha se kushdo që ka vizituar së fundmi kryeqytetin sirian Damaskun do të pajtohej që sanksionet duhet të hiqen, të cilat ai tha se ishin vendosur në përgjigje të "krimeve sistematike" të regjimit.

Duke treguar problemet e sigurisë me të cilat përballet vendi i tij, Sharaa tha se një nga zgjidhjet qëndron në zhvillimin ekonomik.

"Pa rritje ekonomike, nuk mund të ketë stabilitet. Dhe pa stabilitet, ne rrezikojmë të krijojmë një mjedis që nxit kaos dhe pasiguri. Të gjitha këto çështje janë të ndërlidhura dhe duhet të trajtohen së bashku," shtoi ai.

Sharaa shprehu gjithashtu optimizëm për politikën e presidentit amerikan Donald Trump për Lindjen e Mesme, duke thënë se ai ishte i interesuar për paqen rajonale dhe mund të luajë një rol të madh në nxitjen e stabilitetit global, veçanërisht nëse ai i jep fund luftës Rusi-Ukrainë.

Duke iu drejtuar planit të propozuar të Trump për të "marrë përsipër" Gazën dhe zhvendosjen e palestinezëve në vendet e tjera të rajonit, Sharaa e hodhi poshtë me vendosmëri idenë, duke pohuar se asnjë fuqi nuk mund të dëbojë një popull nga tokat e tij.

“Shumë vende janë përpjekur ta bëjnë këtë dhe të gjitha kanë dështuar, veçanërisht gjatë luftës së fundit në Gaza”, tha udhëheqësi sirian.

Ai theksoi se të gjitha përpjekjet për të zhvendosur palestinezët në mbi 80 vjet kanë dështuar. "Nuk do të ishte as e mençur, as moralisht apo politikisht e drejtë që Trump të udhëheqë një përpjekje për të detyruar palestinezët të largohen nga toka e tyre, sipas mendimit tim," tha ai.

Izraeli ka vrarë më shumë se 48.200 palestinezë në Gaza që nga sulmet e Hamasit të 7 tetorit 2023, dhe e ka kthyer enklavën në rrënoja, duke e bërë atë të pabanueshme. Një armëpushim trefazor është aktualisht në fuqi.

Propozimi i Trump për Gazën e pasluftës është dënuar gjerësisht nga bota arabe dhe vende të tjera, të cilët thonë se ai përbën spastrim etnik.