Izraeli merr kontrollin e burimeve jetike të ujit në Siri

Izraeli ka nisur një inkursion në territorin sirian me pretekstin e mbrojtjes së sigurisë së saj duke pushtuar lumenjtë dhe zonat me burimet kryesore ujore të Sirisë. Ushtria okupatore izraelite ka marrë kontrollin e 10 burimeve kryesore të ujit në Sirinë jugore dhe trupave kryesorë ujorë, të cilët përbëjnë rreth 30% të furnizimit me ujë të Sirisë dhe 40% të furnizimit me ujë të Jordanisë, duke supozuar se e kanë origjinën nga Siria