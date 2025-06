Hamasi riafirmoi të martën përkushtimin ndaj marrëveshjes së armëpushimit dhe marrëveshjes së shkëmbimit të të burgosurve me Izraelin, duke akuzuar Tel Avivin për dështim në përmbushjen e detyrimeve të tij dhe duke e konsideruar atë përgjegjës për çdo ndërlikim apo vonesë.

Në një komunikatë të postuar në Telegram, Hamasi hodhi poshtë gjithashtu vërejtjet e presidentit amerikan Donald Trump që sugjeronte zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza me pretekstin e rindërtimit, duke i quajtur ata "racistë" dhe një "thirrje për spastrim etnik" që synon fshirjen e çështjes palestineze.

Që nga 25 janari, Trump ka sugjeruar vazhdimisht që palestinezët nga Gaza duhet të pranohen nga shtetet arabe në rajon, si Egjipti dhe Jordania, një ide që është hedhur poshtë si nga shtetet arabe ashtu edhe nga udhëheqësit palestinezë.

“Plani për të dëbuar popullin tonë nga Gaza nuk do të ketë sukses dhe do të përballet me një qëndrim të bashkuar palestinez, arab dhe islamik që hedh poshtë të gjitha planet e zhvendosjes. Të gjitha planet për zhvendosje të detyruar do të dështojnë," tha Hamasi.

Grupi përsëriti se mbetet i përkushtuar ndaj marrëveshjes së armëpushimit për sa kohë që Izraeli e bën këtë, duke vënë në dukje se marrëveshja u ndërmjetësua dhe u garantua nga Egjipti, Katari dhe ShBA-ja, me mbikëqyrje ndërkombëtare.

"Pushtimi është pala që ka dështuar në përmbushjen e detyrimeve të saj dhe mban përgjegjësi të plotë për çdo vonesë apo komplikim", tha Hamasi.

Trump paralajmëroi të hënën se "i gjithë ferri" do të shpërbëhej nëse të gjithë të burgosurit izraelitë në Gaza nuk do të liroheshin deri në orën 12:00 të shtunën.

Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu lëshoi ​​një paralajmërim për Hamasin pas një takimi katërorësh të kabinetit të sigurisë të martën, duke njoftuar se ai kishte urdhëruar ushtrinë të mobilizonte forcat në dhe rreth Gazës.

"Ky dislokim po ndodh ndërsa flasim dhe do të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur", tha Netanyahu në një deklaratë televizive.

Ai tha se nëse Hamasi nuk i liron të burgosurit deri në mesditë të së shtunës, "armëpushimi do të përfundojë dhe ushtria izraelite do të vazhdojë të luftojë me forcë të plotë".

Megjithëse Netanyahu nuk specifikoi numrin e pengjeve që ai priste që Hamasi të lironte, Radio e Ushtrisë Izraelite, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar, raportoi të martën se faza e parë e marrëveshjes do të vazhdonte nëse Hamasi lironte tre të burgosur të shtunën.

Të hënën, Abu Ubaida, zëdhënës i krahut ushtarak të Hamasit, Brigadat al-Qassam, njoftoi se lirimi i pengjeve izraelitë të planifikuar për të shtunën ishte shtyrë për një kohë të pacaktuar, duke përmendur shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit.

Një marrëveshje në tre faza e armëpushimit ka qenë në fuqi në Gaza që nga 19 janari, duke ndalur luftën gjenocidale të Izraelit që ka vrarë më shumë se 48.200 njerëz dhe e ka lënë enklavën në gërmadha.

Në fazën e parë të armëpushimit, e cila zgjat deri në fillim të marsit, 33 pengje izraelite do të lirohen në këmbim të një numri të caktuar të burgosurish palestinezë. Shkëmbimi i gjashtë ndërmjet Izraelit dhe Hamasit është planifikuar për këtë javë.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale Ndërkombëtare lëshoi ​​fletarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes, Yoav Gallant, me akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavë.