Rreth 14.000 emigrantë pa dokumente janë arrestuar që nga marrja e detyrës nga Presidenti Donald Trump, tha kreu i kufirit të ShBA-së, Tom Homan, në një intervistë për radion 77 WABC të martën.

Ai shtoi se kalimet kufitare janë ulur me 92% gjatë të njëjtës periudhë, duke përmendur një reduktim të ndjeshëm të numrit të personave që hyjnë pa dokumente të rregullta udhëtimi.

"Kemi arritur të sigurojmë kufirin mjaft mirë. Nuk kemi mbaruar ende, por kufijtë duken shumë të sigurt," tha Homan.

Ai theksoi se shumë nga të arrestuarit kishin precedentë penalë, megjithëse nuk dha detaje specifike.

Gjithashtu, ai vuri në dukje se mbi 600.000 emigrantë pa dokumente në ShBA kanë precedentë penalë, duke ngritur shqetësime për sigurinë publike.

Emigrantë ‘të parrezikshëm’ po dërgohen në Guantanamo Bay

Ndërkohë, CBS News raportoi se administrata Trump po dërgon emigrantë të parregullt dhe "të parrezikshëm" në Guantanamo Bay, pavarësisht premtimeve për të mbajtur atje vetëm "më të rrezikshmit".

Në javët e fundit, Trump ka urdhëruar ndërtimin e një kampi paraburgimi në Guantanamo Bay për të mbajtur deri në 30.000 nga "kriminelët më të rrezikshëm ilegalë që e kërcënojnë popullin amerikan."

Dokumente të brendshme qeveritare tregojnë se disa nga të ndaluarit nuk kanë precedentë penalë ose kanë shkelje të vogla imigracioni.

Këta individë të konsideruar me rrezik të ulët mbahen në një strukturë të tipit kazermë, ndërsa të burgosurit me rrezik të lartë mbahen në qeli me siguri maksimale, sipas burimeve të CBS.

CBS-ja raportoi gjithashtu se përfaqësuesit e Departamentit të Sigurisë Kombëtare nuk komentuan mbi raportin.