Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur në seancë plenare, ndërkohë është mbajtur interpelanca me ministrin e Punëve të Brendshme, Ervin Hoxha, mbi situatën e sigurisë në vend dhe punën e policisë mbi parandalimin e ngjarjeve kriminale.

Ministri Hoxha në fjalën e tij theksoi se garantimi i sigurisë së qytetarëve dhe rendit publik kanë qenë dhe vijojnë të jenë në vëmendjen maksimale të qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

"Të garantosh rend dhe siguri publike nuk është e thjeshtë, prandaj Ministria e Brendshme, brenda atributeve të saj ligjore dhe me bindjen se ka gjithmonë vend për përmirësim, ka punuar në shumë drejtime: përmirësimet ligjore; masat e shtuara për parandalimin dhe hetimin e veprave penale; zgjerimin e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë; dhe përqafimin e zhvillimeve më të fundit teknologjike, së bashku me investimet përkatëse për implementimin e tyre", tha Hoxha.

Ministri Hoxha ndër të tjera theksoi se gjatë vitit 2024 është regjistruar numri më i ulët i veprave penale të ndodhura gjatë 10 viteve të fundit. Ai shtoi se kjo ministri dhe policia kanë adresuar një vëmendje të veçantë dhe të shtuar ndaj sigurisë në komunitet, sipas tij, duke fuqizuar mekanizmat lokalë të sigurisë.

"Në do të vijojmë pareshtur të bëjmë atë që u kemi premtuar qytetarëve shqiptarë, rend dhe siguri të niveleve më të mira evropiane, nëpërmjet reformave të qëndrueshme ligjore dhe strukturore, rritjes së profesionalizmit të Policisë së Shtetit dhe modernizimit të veprimtarisë së saj nëpërmjet fjalës së fundit të teknologjisë dhe sigurimit të investimeve të nevojshme për këtë qëllim", tha ai.

Hoxha gjithashtu tha se Policia e Shqipërisë shumë shpejt do të implementojë projektin qeveritar “Smart City”, sipas tij që do të mbështetet në një infrastrukturë digjitale moderne dhe në inteligjencën artificiale. Ai u shpreh se shtrirja e këtij projekti në 20 qytetet kryesore të vendit, do të mundësojë identifikimin në kohë reale të autorëve të ngjarjeve kriminale, të shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor si dhe të rreziqeve të natyrave të tjera.

Interpelanca ishte kërkuar nga deputeti i Partisë Demokratike, Asllan Dogjani, i cili në fjalën e tij u shpreh se "shteti ka dështuar totalisht në garantimin e sigurisë së qytetarëve".

Seanca parlamentare në fillim dhe pas interpelancës u shoqërua edhe me tensione dhe debate, për çështjen e arrestimit të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i cili është arrestuar më 10 shkurt, i dyshuar për korrupsion dhe pastrim parash.