Seanca e sotme e Kuvendit të Shqipërisë është përfshirë nga tensionet dhe debatet mes deputetëve të shumicës parlamentare dhe opozitës.

Në qendër të tensioneve ishte arrestimi i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, pasi deputetët e partisë opozitare, Partisë Demokratike të Shqipërisë (PD), kërkuan pjesëmarrjen në seancë të kryeministrit Edi Rama. Tensionet u shtuan pas akuzave të ndërsjella mes deputetëve dhe pas kërkesave të deputetëve të opozitës për të mbajtur fjalime.

Disa deputetë të PD-së bllokuan foltoren, hodhën shishe me ujë dhe sende të tjera ndaj ministrave, ndërkohë u përplasën edhe me punonjësit e Gardës së Shqipërisë. Gjatë tensioneve u dëmtua edhe infrastruktura teknike e Kuvendit.

Pas tensioneve, seanca u ndërpre disa herë nga kryetarja e Kuvendit, Elisa Spiropali, e cila u bëri thirrje deputetëve të opozitës t'i shmangin tensionet dhe hedhjen e sendeve ndaj ministrave.

"Nuk bëni dot gjyqe këtu, nuk i shpallni dot njerëzit kriminelë dhe hajdutë si të doni ju, nuk shkelni dot mbi dinjitetin e tyre. Kjo seancë nuk mund të vazhdojë më me fyerje, me sharje, me shpifje dhe me goditje", tha Spiropali, duke iu drejtuar deputetëve të opozitës.

Gjatë fjalës në seancë, kryetari i PD-së dhe ish-kryeministri Sali Berisha u shpreh se kërkon rikthimin urgjent në parlament të kryeministrit Rama.

Duke iu përgjigjur akuzave të deputetëve të opozitës për kryebashkiakun Veliaj, ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin në Qeverinë e Shqipërisë, Taulant Balla u shpreh se ende janë dyshime.

Gjatë seancës së sotme përveç interpelancës që u mbajt me ministrin e Punëve të Brendshme, Ervin Hoxha, ishte parashikuar edhe votimi i disa projektligjeve, ndërkohë seanca është shtyrë për 17 shkurt.

Arrestimi i kryebashkiakut Veliaj

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, është arrestuar më 10 shkurt, i dyshuar për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa, është e dyshuar për korrupsion, pastrim parash dhe deklarim të rremë të pasurisë.

Kujtojmë se në Shqipëri janë organizuar për muaj me radhë protesta për të "denoncuar rastet e korrupsionit në Bashkinë e Tiranës" dhe me kërkesën për dorëheqjen e kryebashkiakut Veliaj nga opozita.

Veliaj është kryetar i Bashkisë së Tiranës që prej vitit 2015, ndërkohë ka mbajtur post edhe në Qeverinë e Shqipërisë, si dhe ka qenë edhe deputet.