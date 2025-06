Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka anuluar 529 zarfe me fletëvotime nga diaspora, për shkak të “parregullsive të shfaqura”.

Sekretariati i KQZ-së para të pranishmëve ka prezantuar se nga 9 shkurti deri më 13 shkurt në orën 12:00, procesit të vlerësimit i janë nënshtruar 8 mijë e 776 zarfe nga diaspora, ku nga këto janë aprovuar 8 mijë e 247 pako, ndërsa janë refuzuar 529.

Aty u tha arsyet e anulimit të këtyre zarfeve ishin të ndryshme, kryesisht për shkak të problemeve të regjistrimit, për shkak të mungesës së fletvotimeve brenda zarfit apo për shkak të mungesës së pullave postare në zarf.

Gjithashtu, një numër i vogël prej tyre u anuluan edhe për shkak se qytetarët e dërguan zarfin nga një shtet tjetër dhe jo nga aty ku ishin të regjistruar.

Nga dy milionë qytetarë me të drejtë vote në zgjedhjet e përgjithshme të 9 shkurtit, nga përfaqësitë diplomatike kanë votuar mbi 15 mijë qytetarë, ndërsa mbi 100 mijë votues nga diaspora.

Në anën tjetër, në KQZ u bë e ditur se numërimi i votave për kandidatë për deputetë në qendrat komunale të numërimit ka nisur në 18 komuna, ndërkaq në tetë të tjera do të nisë sot.

Kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, zhvilloi gjatë ditës një takim me presidenten e vendit Vjosa Osmani, me të cilën diskutoi edhe për problemet e këtij institucioni me pasqyrimin e numërimit të votave në faqen elektronike. Radoniqi tha se për këtë çështje po presin nga institucionet e sigurisë një raport përfundimtar.