TIKA ka përfunduar një trajnim dyditor me temën "Bletaria dhe luftimi me sëmundjet dhe dëmtuesit", në bashkëpunim me Lidhjen e Bletarëve të Kosovës. Trajnimi u mbajt në Prizren dhe Ferizaj dhe kishte për qëllim përmirësimin e praktikave të bletarisë në vend.

Në ceremoninë e certifikimit të pjesëmarrësve morën pjesë ambasadori i Türkiyes në Prishtinë, Sabri Tunç Angılı, kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, Konsulli i Përgjithshëm i Prizrenit, Celal Doğan, si dhe trajnerë dhe bletarë nga rajoni.

Koordinatorja e TIKA-s, Fulya Aslan, theksoi se programi për zhvillimin e qëndrueshëm të bletarisë në Kosovë kishte filluar vitin e kaluar në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe të Pylltarisë dhe Lidhjen e Bletarëve të Kosovës. Ajo shtoi se në dy vitet e fundit janë realizuar trajnime në disa rajone të Kosovës për të ndihmuar në rritjen e prodhimit dhe cilësisë së mjaltit.

Ambasadori Angılı theksoi rëndësinë e komercializimit të prodhimit bujqësor dhe sugjeroi që hapi i ardhshëm të jetë eksportimi i mjaltit kosovar në Türkiye, duke u mbështetur nga TIKA dhe institucionet përkatëse. Ai e vlerësoi këtë si një mundësi të rëndësishme për të forcuar lidhjet tregtare mes dy vendeve.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme nga institucionet turke dhe theksoi rëndësinë e marrëdhënieve të forta mes Kosovës dhe Türkiyes.

Ndërkohë, kryetari i Lidhjes së Bletarëve të Kosovës, Sylejman Zogiani, falënderoi TIKA-n dhe ekspertët turq për trajnimin, duke e cilësuar atë si shumë të dobishëm për komunitetin e bletarëve.

Ceremonia u mbyll me shpërndarjen e certifikatave për rreth 120 pjesëmarrës nga Prizreni dhe Ferizaj.