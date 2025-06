Shtatë qarqe në Shqipëri regjistruan shtesë natyrore pozitive të popullsisë, ndërsa në pesë qarqe të tjera, shtesa natyrore e popullsisë është negative gjatë tremujorit të katërt të vitit 2024.

Sipas raportit të publikuar së fundmi nga INSTAT-i, qarku me shtesën natyrore më të lartë është Tirana, me 799 lindje më shumë sesa vdekje, ndërsa qarku me shtesën natyrore më të ulët është Korça, me 211 vdekje më shumë sesa lindje.

Popullsia banuese në Shqipëri, sipas numërimit në momentin e censit – mesnatën e së dielës dhe mëngjesin e së hënës 17-18 shtator 2023, rezulton 2.402.113, prej të cilëve, 49,6 për qind janë meshkuj dhe 50,4 për qind femra.

Sipas censit 2023, popullsia banuese në Shqipëri shënoi rënie prej 420 mijë banorë, krahasuar me Censin 2011, kur u numëruan 2.821.977 persona.