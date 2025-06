Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha të enjten se administrata e Donald Trumpit po u jep vendeve arabe kohë për të paraqitur një propozim të zbatueshëm për Gazën e pasluftës, por se tani për tani "plani i vetëm është plani i Trump".

Duke folur në "The Clay Travis and Buck Sexton Show", Rubio theksoi se ndërsa armëpushimi duket se po mbahet, pyetja kryesore mbetet se "në një moment, do t'ju duhet të kuptoni, pyesni veten, çfarë po ndodh me Gazën?"

Sipas një deklarate zyrtare të lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Rubio kritikoi vendet arabe për shprehjen e mbështetjes për palestinezët pa ndërmarrë veprime.

“Askush prej tyre nuk dëshiron t'i marrë palestinezët, asnjëri prej tyre nuk ka bërë asgjë për Gazën në këtë drejtim”, theksoi Rubio.

Trump ka kërkuar vazhdimisht marrjen e kontrollit të Gazës dhe rivendosjen e palestinezëve në vendet fqinje pas luftës gjenocidale të Izraelit për të ndërtuar atë që ai e quan një "Riviera e Lindjes së Mesme".

Propozimi i tij u prit me një kundërshtim të gjerë nga palestinezët, vendet arabe dhe shumë vende të tjera në mbarë botën, duke përfshirë Kanadanë, Francën, Gjermaninë dhe Mbretërinë e Bashkuar.

Përpjekjet për një plan alternativ për Gazën

Rubio konfirmoi gjithashtu se liderët rajonalë do të takohen në Arabinë Saudite në javët e ardhshme për të zhvilluar një plan alternativ.

Ai tha se ShBA-ja do ta vlerësonte propozimin e tyre, por paralajmëroi se çdo plan "që e lë Hamasin do të ketë një problem sepse Izraeli nuk do ta tolerojë atë".

Sekretari i Shtetit hodhi poshtë gjithashtu përfshirjen ushtarake të ShBA-së në largimin e Hamasit nga Gaza.

"Dikush duhet t'u rezistojë këtyre djemve. Kush do të jetë? Nuk do të jenë ushtarë amerikanë," tha Rubio.

Ai shtoi se nëse aktorët rajonalë nuk ndërmarrin veprime, "Izraeli do të duhet ta bëjë atë dhe pastaj ne do të kthehemi aty ku ishim."

Rubio konfirmoi se ai po planifikon një udhëtim në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izrael për të diskutuar këtë çështje, pas bisedimeve të mëparshme me Egjiptin dhe Jordaninë.

"Shpresojmë se ata do të kenë një plan vërtet të mirë për t'ia paraqitur presidentit", tha Rubio, duke përsëritur se deri atëherë "plani i vetëm është plani i Trump".