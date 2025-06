Ushtria izraelite nisi një bastisje në qytetin e Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar të premten herët, duke shkaktuar përleshje të armatosura me palestinezët ndërsa ofensiva e saj ushtarake vazhdon në provincat Jenin dhe Tulkarem.

Dëshmitarët okularë thanë për Anadolu se forcat izraelite sulmuan Nablusin nga shumë drejtime, duke bastisur dhe kontrolluar shtëpitë palestineze.

Konfrontimet e armatosura shpërthyen midis luftëtarëve palestinezë dhe forcave izraelite pranë kampeve të refugjatëve Askar dhe Balata në Nablus lindor, sipas dëshmitarëve.

Fraksionet e armatosura palestineze, duke përfshirë Saraya al-Quds, krahun ushtarak të Xhihadit Islamik dhe Brigadat e Martirëve Al-Aksa të lidhura me Fatahun, morën përgjegjësinë për përfshirjen me forcat izraelite në beteja me armë dhe shpërthimin e pajisjeve shpërthyese kundër tyre.

Dëshmitarët okularë konfirmuan se ushtria izraelite u tërhoq nga Nablus pas një ofensive ushtarake gjashtë orëshe.

Ndërkohë, ushtria izraelite vazhdon ofensivën e saj shkatërruese në zonat e Jeninit dhe Tulkaremit, në veri të Bregut Perëndimor, që filloi më 21 janar dhe deri më tani ka vrarë mbi 30 persona, ka zhvendosur mijëra njerëz dhe gjithashtu ka shkaktuar shkatërrime në shkallë të gjerë.

Përshkallëzimi izraelit në Bregun Perëndimor pason një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve në Gaza më 19 janar pas më shumë se 15 muajsh bombardime izraelite, të cilat kanë vrarë mbi 48.200 palestinezë dhe kanë shkatërruar enklavën.

Që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023, forcat izraelite dhe kolonët kanë vrarë të paktën 912 palestinezë në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.

Në korrik 2024, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin prej dekadash të tokës palestineze nga Izraeli dhe kërkoi evakuimin e të gjitha vendbanimeve ekzistuese në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.