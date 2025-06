Një grup i të drejtave të njeriut njoftoi të premten se ushtria izraelite ka arrestuar Dr. Hussam Abu Safiya, drejtorin e Spitalit Kamal Adwan në Gazën Veriore, sipas ligjit izraelit për "luftëtar të paligjshëm" – pavarësisht se ai është mjek civil.

Ai u arrestua nga vendi i tij i punës në dhjetor të vitit të kaluar.

Sipas një deklarate të Qendrës Palestinase për të Drejtat e Njeriut Al-Mezan, kreu i Komandës Jugore të ushtrisë izraelite, Yaron Finkelman, lëshoi më 12 shkurt një urdhër për ndalimin e Abu Safiyas, 52 vjeç, sipas ligjit për luftëtar të paligjshëm "në vend që të kryhej një gjyq i zakonshëm ligjor."

Organizata joqeveritare tha se avokati i saj e vizitoi Abu Safiyan në burgun Ofer më 11 shkurt dhe dokumentoi prova që ai ishte subjekt i torturave dhe keqtrajtimit.

Al-Mezan sqaroi se ky ligj "cënon rëndë të drejtën për një gjyq të drejtë duke i mohuar të ndaluarve të drejtën për t’u informuar mbi akuzat dhe për të sfiduar provat kundër tyre, duke i lënë ata praktikisht pa mbrojtje ligjore."

Grupi për të drejtat e njeriut e dënoi vendimin si "arbitrar, të paligjshëm dhe hakmarrës," duke theksuar se ai gjithashtu tregon dështimin e prokurorisë izraelite për të mbështetur akuzat e saj kundër Abu Safiyas.

Al-Mezan bëri thirrje për ndërhyrjen e menjëhershme të komunitetit ndërkombëtar dhe organizatave të OKB-së për lirimin e Abu Safiyas dhe të gjithë personelit mjekësor dhe humanitar të ndaluar.

Të martën, familja e Abu Safiyas zbuloi se ai ishte subjekt i torturave të rënda dhe urisë në paraburgimin izraelit pas një vizite të avokatit të tij.

Më 27 dhjetor 2024, ushtria izraelite e arrestoi Abu Safiyan në Gazën Veriore nga vendi i tij i punës.

Pas disa bastisjeve në Spitalin Kamal Adwan, të cilat Dr. Hussam i rezistoi duke refuzuar urdhrat për evakuim, ushtria izraelite dogji dhe dëmtoi pjesën më të madhe të objektit, duke e bërë atë të papërdorshëm.

Disa organizata të të drejtave të njeriut në mbarë botën, përfshirë organizatën bamirëse me bazë në Mbretërinë e Bashkuar Medical Aid for Palestinians dhe organizatën me bazë në SHBA Doctors Against Genocide, kanë kërkuar "veprim të menjëhershëm" për mbrojtjen e punonjësve të kujdesit shëndetësor në Gaza dhe lirimin e Abu Safiyas dhe stafit tjetër mjekësor të ndaluar.

Numri i viktimave nga sulmi gjenocidal i Izraelit që nga tetori 2023 ka arritur në 48,239, sipas përditësimit të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë Palestinase të enjten.

Një marrëveshje armëpushimi ka qenë në fuqi në Gaza që nga 19 janari, duke ndalur luftën izraelite që ka shkaktuar shkatërrim masiv dhe e ka lënë enklavën palestineze në rrënoja.

Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhër-arreste në nëntor për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.